Una dintre fraudele de la Bac: Un candidat din Brăila a fost eliminat din examen după ce a fotografiat şi a pus subiectele pe internet

Bacalaureat

"În urma apariţiei pe Facebook a imaginii cu subiectul de la fizică dintr-un centru de examen din Brăila, am identificat centrul - fiind vorba despre Liceul tehnologic Panait Istrati - am mers acolo şi, conform metodologiei, am analizat înregistrările audio-video din sălile în care au susţinut candidaţii proba la fizică. Corelând poza cu filmările, am identificat sala de clasă, am identificat candidatul, l-am chemat în centrul de examen, iar acesta a recunoscut. Chiar dacă nu recunoştea, îl eliminam, pentru că aveam dovezi. L-am eliminat din examen şi două sesiuni nu mai are voie să susţină bacalaureatul", a declarat Dan Gheorghiţă.



Candidatul eliminat din centrul de examen din Brăila are 33 de ani şi provine din promoţiile anterioare, terminând în urmă cu mulţi ani Liceul 'Constantin Brâncoveanu'.



Inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Brăila a precizat că supraveghetorii din respectiva sală de examen nu ar fi putut interveni pentru prevenirea fraudei, deoarece "poza a fost făcută cu alte mijloace electronice, nu cu telefonul".



Potrivit ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, miercuri au mai fost înregistrate fraude în aceeaşi manieră, respectiv cea a fotografierii subiectelor şi punerii lor pe internet în vederea găsirii rezolvării lor, în alte patru centre de examen din ţară, respectiv Liceul tehnologic 'Nicolae Rucăreanu' din Braşov, Liceul cu program sportiv din Târgu Jiu şi Liceul tehnologic 'Constantin Brâncuşi' din Craiova.



Miercuri, absolvenţii de clasa a XII-a au susţinut proba scrisă la alegere a profilului şi specializării, respectiv la Geografie, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie, Psihologie, Sociologie, Filosofie şi Logică.

ŞTIRILE ZILEI