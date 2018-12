Un ultraconservator, şef de cabinet interimar la Casa Albă, în locul lui John Kelly

Mick Mulvaney / FOTO: Captură Twitter

"Sunt fericit să anunţ că Mick Mulvaney, directorul bugetului la Casa Albă, va fi numit şef de cabinet interimar al Casei Albe, în locul generalului John Kelly, care a servit ţara noastră cu distincţie", a anunţat Donald Trump pe Twitter.

I am pleased to announce that Mick Mulvaney, Director of the Office of Management & Budget, will be named Acting White House Chief of Staff, replacing General John Kelly, who has served our Country with distinction. Mick has done an outstanding job while in the Administration.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

"Abia aştept să lucrez cu el atunci când îşi va ocupa noul post, în timp ce noi continuăm să FACEM AMERICA MĂREAŢĂ!", a adăugat preşedintele Statelor Unite. Trump a amintit că titularul postului va părăsi administrația la sfârşitul anului.

....I look forward to working with him in this new capacity as we continue to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! John will be staying until the end of the year. He is a GREAT PATRIOT and I want to personally thank him for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2018

Donald Trump l-a numit pe Kelly drept ”un MARE PATRIOT" și i-a mulțumit pentru angajamentul său.

"Ca să se ştie, au fost MULŢI oameni care voiau să fie şef de cabinet la Casa Albă. Mick M va face o treabă EXCELENTĂ", a mai subliniat Donald Trump.

Mulvaney a notat, la rândul său, tot pe Twitter, că numirea este o "imensă onoare".

This is a tremendous honor. I look forward to working with the President and the entire team. It’s going to be a great 2019! https://t.co/X4gauBOg1d — Mick Mulvaney (@MickMulvaneyOMB) December 14, 2018

Preşedintele a anunţat în urmă cu aproape o săptămână plecarea lui John Kelly, cel mai apropiat consilier al său. Remanierea echipei vine în contextul tulbure al anchetei Mueller, privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane.

Mick Mulvaney este directorul Biroului de Gestiune şi Buget al administraţiei Trump, echivalentul unui ministru al Bugetului. Fost ales republican din South Carolina, în vârstă de 51 de ani, este cunoscut drept un adept al rigorii bugetare.

"Chief of staff" sau secretarul general al Casei Albe este un om-cheie în preşedinţia americană. Este mâna dreaptă a preşedintelui şi coordonatorul acţiunii administraţiei.

Un reprezentant de rang înalt al administraţiei Trump a declarat pentru presă că ”nu există o limită de timp” în numirea lui Mulvaney. ”El este şef de cabinet interimar, ceea ce înseamnă că este şef de cabinet. A fost ales pentru că preşedintele îl place mult, se înţeleg bine”, a indicat oficialul, sub protecţia anonimatului.

