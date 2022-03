Primul lot din tronsonul doi al drumului expres Craiova-Lugoj este gata. Sorin Grindeanu: Vom rezilia contractele care nu merg în ritmul potrivit

Mă aștept ca pe tronsonul unu să fie o mobilizare cel puțin cum există pe tronsonul doi și pe tronsonul trei. Dacă nu, vom rezilia contractele care nu merg în ritmul potrivit. Fiindcă astfel o să facem tronsonul doi, o să fie finalizat tronsonul trei, iar legătura cu Craiova, la ritmul acesta nu va fi făcută, a spus ministrul Grindeanu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a mai anunţat, luni, că studiul de fezabilitate pentru drumul expres Craiova-Lugoj va fi scos la licitaţie pe cinci loturi, pentru că, în opinia sa, în momentul scoţi la licitaţie 250 de kilometri de drum, pe un singur lot, înseamnă că nu vrei să îl faci.

Potrivit lui Grindeanu, cele cinci loturi vor fi Craiova-Filiaşi, Filiaşi-Severin, Severin-Domaşnea, Domaşnea-Caransebeş, Caransebeş-Lugoj, iar durata va fi de doi ani.

"Când am fost ultima dată la Craiova vă spuneam de Craiova-Lugoj, pentru care predecesorul meu a considerat ca doar studiul de fezabilitate să dureze 4 ani, doar SF-ul, fără proiect. Săptămâna trecută, cei de la CNSC ne-au anunţat că procedura trebuie reevaluată şi să o luăm de la capăt. Acum, când scoţi 250 km pe un singur lot (că aşa a fost licitaţia), şi vrei să faci licitaţia, fie că e SF, fie că e proiectare plus execuţie, înseamnă că nu vrei să îl faci. Nu se poate aşa. Exemplele sunt aici (n.red.: pe DE Craiova-Piteşti): sunt tronsoane de 30 şi ceva de km, faţă 250 km cât e Craiova-Lugoj. Şi am luat o hotărâre cât se poate de corectă faţă de acest termen de 4 ani. Am decis să lotizăm acest drum şi anume: Craiova-Filiaşi, Filiaşi-Severin, Severin-Domaşnea, Domaşnea-Caransebeş, Caransebeş-Lugoj. Iar aceste licitaţii vor fi scoase rapid. Durata va fi de 2 ani, astfel încât să ne apucăm serios de un drum necesar", a spus Grindeanu, într-o vizită pe şantierul Drumului Expres Craiova-Piteşti.

Ministrul Transporturilor a anulat săptămâna trecută licitaţia pentru studiul de fezabilitate al drumului expres Craiova-Lugoj.

