Un tablou cu nuferi realizat de Claude Monet ar putea fi vândut la licitaţie cu 40 de milioane de dolari

Una dintre picturile ''monumentale'' cu nuferi realizate de artistul impresionist francez Claude Monet ar putea fi adjudecată pentru suma de 40 de milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate la New York pe 12 mai.

Tablou cu nuferi, Claude Monet / FOTO: JULIAN CASSADY PHOTOGRAPHY / sothebys.com

Tabloul, intitulat ''Le Bassin aux Nympheas'', a fost descris de casa de licitaţii Sotheby's drept ''una dintre cele mai emblematice şi celebre imagini impresioniste'', scrie Agerpres care citează DPA.



Pictura, realizată între anii 1917-1919, face parte din ''Grandes Decorations'', o serie de tablouri care înfăţişează lacul cu nuferi din grădina artistului, aflată în localitatea franceză Giverny, serie pe care a început-o în 1914.



Seria de tablouri este inovatoare în ceea ce priveşte maniera aproape abstractă în care sunt reprezentate suprafaţa şi reflecţiile iazului, marcând o nouă direcţie radicală a picturilor lui Monet dedicate lacul liniştit cu nuferi şi cuprinzând lucrări cu dimensiuni de două ori mai mari decât picturile anterioare cu aceeaşi tematică.



Picturile din perioada târzie a creativităţii lui Monet sunt considerate o punte importantă între impresionism şi expresionismul abstract, aşa cum acesta din urmă a fost practicat câtva generaţii mai târziu de artişti precum Jackson Pollock şi Mark Rothko.



Pictura lui Monet va fi scoasă la vânzare ca parte dintr-un lot de creaţii impresioniste şi de artă modernă, în cadrul unei licitaţii organizate pe 12 mai. Operele vor fi expuse în Taipei, pe 26 aprilie, după care vor reveni în galeriile Sotheby's din New York, unde vor putea fi admirate cu programare începând cu data de 1 mai.



''Claude Monet este unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi artişti ai tuturor timpurilor, 'Le Bassin aux Nympheas' reprezintă un exemplu emblematic din apreciata şi faimoasă serie a nuferilor'', a declarat Julian Dawes, unui dintre directorii departamentului de artă modernă şi impresionistă din cadrul Sotheby's New York.



''Sotheby's are o istorie specială în ceea ce-l priveşte pe Monet, inclusiv recordul de vânzare al artistului în cadrul unei licitaţii după adjudecarea în 2019 a tabloului ''Căpiţe'' pentru 110 milioane de dolari şi suntem extrem de încântaţi să aducem o astfel de pictură ilustră pe piaţă pentru prima dată în aproape două decenii'', a mai spus acesta.



''Un exemplu remarcabil al operelor din perioada târzie a creativităţii lui Monet, din preaiubita sa casă de la Giverny, această pictură monumentală captează minunat felul în care opera lui Monet a evoluat de-a lungul timpului, de la revelaţiile sale impresioniste la un interes mai abstract odată cu preocuparea pentru iaz şi nuferi'', a adăugat specialistul.



Din acest punct de vedere, tabloul deschide o nouă perspectivă supra modului în care este văzută influenţa lui Monet asupra generaţiilor următoare de artişti, ce i-au extins conceptele radicale în creaţii complet abstracte şi au pregătit scena pentru o nouă mişcare artistică care urma să surprindă lumea întreagă.



''După ce a fost în mare parte absent din tranzacţiile importante ale pieţei în 2020, suntem încântaţi să vedem cum Monet ajunge din nou în lumina reflectoarelor prin această pictură excepţională în cadrul licitaţiei din mai'', a mai spus Dawes.

