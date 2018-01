A fost lansat site-ul de pregătire a președinției României la UE EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Site-ul www.romania2019.eu cuprinde informaţii despre preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, despre pregătirea mandatului țării noastre, un forum de idei, dar şi informații despre oportunităţi de internship sau voluntariat în cadrul acestui proiect.





"Este un portal interactiv care vă permite dumneavoastră să participaţi cu ideile pe care le aveţi în a defini temele dumneavoastră de interes, în a defini priorităţile. Deschidem uşa către români pentru a participa, pentru cei din ţară, dar şi pentru cei din afara ţării", a subliniat Victor Negrescu.



Procesul de pregătire a preşedinţiei României la Consiliul UE este gândit ca unul transparent.



"Ce am învăţat în mulţi ani petrecuţi în industria voastră este că trebuie să avem încredere în oameni şi să îi lăsăm să se exprime. Este primul pas pentru a vedea creativitatea lor", s-a adresat Negrescu profesioniştilor de la eveniment.



Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a subliniat că în industria IT există "acel element de creativitate" de care România are nevoie pentru ca preşedinţia Consiliului UE să fie una de succes.

"De foarte multe ori avem senzaţia că lumea şi mai ales restul Europei cunoaşte ceea ce putem face noi în domeniul IT şi am neplăcerea să vă informez, dacă nu ştiaţi deja, că sunt foarte puţini care cunosc potenţialul pe care noi îl avem, potenţialul de creativitate şi ceea ce putem expune în plan european şi ceea ce putem produce", a declarat Victor Negrescu, citat de Agerpres.

Site ul a fost realizat gratuit, de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe. Pentru logo s-a făcut un concurs, iar câștigător a fost un elev de clasa a IX-a din București.



România urmează să deţină pentru 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2019, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

