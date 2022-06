Un senator USR pleacă din partid. Cătălin Drulă îl acuză pe Dacian Cioloș că îi forțează pe parlamentarii USR să devină traseiști

Senatorul de Dolj Cosmin Poteraș, fost membru în partidul PLUS, și-a dat demisia din USR, a anunțat președintele interimar al formațiunii, Cătălin Drulă. Acesta l-a acuzat pe Dacian Cioloș, care a plecat din partid în urmă cu două săptămâni, că îi „forțează” pe actualii parlamentari USR „să devină traseiști”.

Cătălin Drulă

„Sunt câţiva colegi care, din păcate, nu mai doresc să continue în acest proiect, deşi au fost votaţi în numele acestui proiect. Sunt puţini relativ la cei 80 de parlamentari pe care îi are USR. Chiar astăzi şi-a anunţat demisia un coleg de la Senat, care se numeşte Cosmin Poteraş. Şi, din informaţiile pe care le am, în următoarele zile vor mai fi câţiva care vor face acest gest. Ceea ce însă este regretabil este că ce urmează să vedeţi în următoarele zile cu aceşti câţiva colegi - USR are 80 de parlamentari şi peste 90% rămân în această construcţie - este că e un plan la mijloc, gândit şi executat de Dacian Cioloş”, a declarat, la Parlament, Cătălin Drulă, citat de Agerpres.

Liderul USR l-a acuzat pe Dacian Cioloș, care a fondat REPER, împreună cu patru europarlamentari ex-USR, că ar avea „un plan lipsit de demnitate, după părerea mea, un plan în care îi foloseşte pe aceşti oameni ca să câştige prin distrugere. Îi forţează pe aceşti oameni să devină traseişti, la modul unul pe zi. Mie mi se pare un gest nedemn. Şi, mai rău, proiectează această lipsă de demnitate şi asupra unor oameni care au fost în acest proiect până acum. Au fost aleşi, au primit încrederea alegătorilor ca să legifereze, ca să fie parte din proiectul pe care l-am propus. Noi am propus un proiect de unire, de consolidare a acestei zone, de modernizare”.

El a mai precizat că USR nu va fi afectat de acest „efort de distrugere”, deoarece „caracterele se construiesc” în anii de opoziţie.

Din USR și-au anunțat demisia și Ciprian Teleman, fost ministru al Cercetării în Guvernul Cîțu, dar și europarlamentarii Alin Mituță, Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru și Dragoș Tudorache.

În urmă cu o săptămână, deputatul USR Andrei Lupu, critic la adresa actualei conduceri a partidului, a fost exclus din grupul parlamentar al USR.

Dacian Cioloș a fondat partidul REPER, care este condus interimar de Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru.

