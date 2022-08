Un scafandru a fost înghițit de o balenă, dar a reușit să scape: ”Simțeam mușchii monstrului strângându-mă”

Balenă cu cocoașă

Amricanul Michael Packard pescuia homari, în marea de lângă Cape Cod, în Massachusetts, când a avut acea întâlnire biblică, cu balena cu cocoașă.

Era ora 8 dimineața și plecase pe mare, pentru a doua scufundare a zilei, pentru a smulge homari de pe fundul oceanului, când la 10 metri de fund, spune el că a simțit că a fost lovit ”de un camion de 100 de tone”, relatează The Sun.

”Dintr-o dată, am simțit împingere uriașă și următorul lucru pe care mi-l amintesc e că totul devenise complet negru”, a spus Cape Cod Times.

”Am simțit că mă pot mișca și am simțit balena încordându-și mușchii în gură.”

La început a crezut că se află într-un mare rechin alb, dar nu simțea niciun dinte și nu suferise răni evidente.

Apoi și-a dat seama repede că a fost înghițit de o balenă în timpul întâlnirii din 2021.

„Eram complet înăuntru, era complet negru”, a spus Packard.

„M-am gândit în sinea mea: Nu am cum să ies de aici. Am terminat, am murit. Tot ce mă puteam gândi erau băieții mei – au 12 și 15 ani.”

Michael a ănceput să simtă în întuneric, în timp ce se afla în gura balenei.

Balena a început să scuture din cap, astfel încât Packard să-și dea seama că creaturii nu-i plăcea să-l aibă în gură.

El a estimat că a stat în interiorul balenei timp de 30 până la 40 de secunde, înainte ca aceasta să iasă în sfârșit la suprafață.

”Am văzut lumină și a început să-și scuture capul dintr-o parte în alta, iar următorul lucru pe care l-am știut a fost că sunt afară”, a spus Packard.

„Nu-mi venea să cred. Nu îmi venea să cred că am ieșit din asta”, povestește el.

Michael Packard se scufunda după homari, când a fost înghițit de balenă

Colegul său de echipaj, care cercetase cu disperare apa în căutarea bulelor indicatoare, de la respiratorul de oxigen al lui Michael, l-a tras înapoi în barcă.

Apărând în emisiunea Jimmy Kimmel, Michael a glumit: „Vreau să-i cer scuze balenei pentru că i-am ieșit în cale. Și nu o voi mai face niciodată!”

Balenele cu cocoașă Humpback pot crește până la 50 de picioare și cântăresc aproximativ 36 de tone. Au tendința de a se hrăni deschizând gura larg pentru a înghiți cât mai multă pradă, cum ar fi pește sau krill.

„Pe baza a ceea ce a fost descris, aceasta ar trebui să fie o greșeală și un accident din partea balenei uriașe”, a spus Jooke Robbins, directorul Studiilor Balenelor cu Cocoaș la Centrul pentru Studii de Coastă din Provincetown.

