Un român moare de COVID-19 la fiecare 5 minute; numărul infectărilor din Europa de Est se apropie de 20 de milioane

Un român moare de COVID-19 la fiecare 5 minute

Ţările din estul Europei au cele mai mici rate de vaccinare de pe continent şi mai puţin de jumătate dintre locuitorii lor au primit până în prezent cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19.



Ungaria se află pe primul loc în topul vaccinărilor din Europa de Est, cu 62% din populaţie inoculată cu cel puţin o doză, iar la polul opus se află Ucraina, unde doar 19% dintre rezidenţi au primit o primă doză de vaccin, potrivit platformei online Our World in Data.



Numărul infectărilor noi din această regiune a crescut constant în ultimele săptămâni şi înregistrează în prezent o medie de peste 83.700 de cazuri noi în fiecare zi, cel mai ridicat nivel constatat după noiembrie 2020, potrivit unui bilanţ realizat de Reuters în baza statisticilor oficiale publicate până vineri. Deşi deţine doar 4% din populaţia mondială, Europa de Est înregistrează 20% din numărul total al cazurilor de COVID-19 raportate la nivel mondial.



Conform analizei Reuters, trei ţări din Topul 5 al statelor lumii care au raportat cele mai multe decese în ultimele săptămâni se află în Europa de Est: Rusia, Ucraina şi România.



Creşterea interacţiunilor sociale în spaţii închise după relaxarea restricţiilor antiepidemice şi apropierea iernii sunt factorii care au determinat creşterea numărului de infectări în multe ţări din întreaga Europă, a declarat joi Mike Ryan, directorul departamentului pentru situaţii de urgenţe din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).



Pe măsură ce valul infectărilor se intensifică, mulţi locuitori din Europa de Est au atitudini care pendulează între sfidare şi regretul de a nu se fi vaccinat.



Sute de persoane au protestat la Sofia şi în alte oraşe din Bulgaria faţă de obligativitatea certificatelor COVID-19, o măsură care a intrat în vigoare joi şi care limitează accesul în multe spaţii publice închise pentru persoanele nevaccinate.



Un sondaj al Comisiei Europene, denumit Eurobarometru, a arătat că cel puţin o persoană din trei din majoritatea ţărilor din Europa de Est nu are încredere în sistemul de sănătate, în comparaţie cu media de 18% înregistrată la nivelul întregului bloc european.



Peste 40% din totalul infectărilor noi raportate în estul Europei provin din Rusia, unde 120 de persoane sunt testate pozitiv cu noul coronavirus la fiecare cinci minute, potrivit unei analize realizate de Reuters. Sistemul medical din această ţară funcţionează sub o presiune uriaşă, a declarat miercuri ministrul rus al Sănătăţii, Mihail Muraşko. Vineri, Rusia a raportat un număr record de decese asociate COVID-19 pentru a patra zi consecutivă.



Până în prezent, Rusia a vaccinat 36% din populaţia sa de 144 de milioane de locuitori cu cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19.



Moscova, capitala şi cel mai populat oraş al ţării, va închide de săptămâna viitoare toate magazinele cu excepţia celor esenţiale, precum supermarketuri şi farmacii, pentru a limita răspândirea virusului.



Slovacia a raportat 3.480 de cazuri noi de COVID-19 pe 19 octombrie, cel mai ridicat bilanţ zilnic înregistrat după luna martie, conform cifrelor comunicate miercuri de Ministerul Sănătăţii din această ţară. Slovacia are una dintre cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeană: doar puţin peste 50% din populaţia adultă a ţării a fost vaccinată cu schemă completă în această ţară cu 5,5 milioane de locuitori.



Ratele mici de vaccinare anti-COVID-19 au contribuit la creşterea rapidă a infectărilor şi în alte ţări din regiune.



În Romania, spitalele funcţionează în regim de suprasolicitare, iar toate paturile din secţiile de terapie intensivă din întreaga ţară sunt deja ocupate. Morgile operează la rândul lor la capacitate deplină. România a raportat marţi cifre record de infectări şi de decese asociate COVID-19. Noul coronavirus a ucis un român la fiecare cinci minute, în medie, în luna octombrie, iar rata de vaccinare este foarte scăzută, România ocupând penultimul loc în clasamentul vaccinărilor din Uniunea Europeană.



La rândul ei, Ucraina a înregistrat un nou record de infectări şi de decese asociate COVID-19 vineri, pentru a doua zi consecutivă. Această ţară a extins starea de urgenţă pentru a permite autorităţilor să impună restricţii până la sfârşitul anului cu scopul de a limita numărul infectărilor.

sursa agerpres

