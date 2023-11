Un regal cinematografic, în decembrie la TVR

La „Telecinemateca” - unul dintre cele mai longevive branduri ale Televiziunii Române - TVR 1 continuă să difuzeze (marţea, ora 21.00) filme de colecţie din cinematografia mondială: „Şoimul maltez” („The Maltese Falcon”, 1941), cu Humphrey Bogart, regia John Huston; „O sută de dolari pentru şerif” („True Grit”, 1969), cu John Wayne, premiat cu Oscar pentru cel mai bun actor; „Domnii preferă blondele” („Gentlemen Prefer Blondes”, 1953), cu Marilyn Monroe; „O iubire de neuitat” („An Affair to Remember”, 1957), cu Deborah Kerr şi Cary Grant – un minunat love-story clasic, care a inspirat şi alte filme celebre, ca „Nopţi albe la Seattle".



Tot la TVR 1, telespectatorii au parte de o serie de filme de aventură pentru serile relaxante de sâmbătă (ora 21.00): „Justiţiarul Django ("Preparati la bara”) cu Terence Hill; „Piedone, comisarul fără armă”; „Piedone la Hong Kong” sau „Piedone Africanul” cu Bud Spencer.



Pe TVR 2, duminica (ora 22.00), „Filmul de Artă" oferă un adevărat regal cinematografic, cu producţii premiate la festivalurile de gen din lume. Printre acestea se numără: „Atlasul norilor” („Cloud Atlas”, 2012, cu Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Susan Sarandon), „Doamne, ce măcel!” („Carnage”, 2011, cu Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, regia Roman Polanski).



În perioada Sărbătorilor, TVR1 şi TVR 2 vor difuza filme în care poveştile emoţionante şi marii actori sunt la loc de cinste: „Omul care a inventat Crăciunul" ("The Man Who Invented Christmas", 2017, cu Dan Stevens şi Christopher Plummer – în care aflăm cum a ajuns să scrie Charles Dickens nuvela sa „Colindă de Crăciun"), „Ziua cea dintâi" ("The Nativity" , 2010 – povestea naşterii lui Iisus), „Viaţa secretă a albinelor" ("The Secret Life of Bees", 2008 – o dramă tulburătoare, cu o distribuţie excelentă: Dakota Fanning, Queen Latifah, Alicia Keys, Jennifer Hudson), "La revedere, Christopher Robin!" ("Goodbye, Christopher Robin", 2017, cu Margot Robbie – povestea vieţii scriitorului A.A. Milne, creatorul unui îndrăgit personaj din cărţile pentru copii: ursuleţul Winnie Puh).



TVR CULTURAL difuzează, în fiecare duminică (ora 20.00), mari filme clasice: „Mecanicul " („The general”, 1926) şi „Steamboat Bill Jr.” (1928) – două filme de referinţă ale cinematografului mut, cu Buster Keaton; „Suflete în ceaţă” („Quai des brumes”, 1938, cu Jean Gabin şi Michele Morgan); „Tăticu' picioare-lungi” („Daddy Long-Legs”, 1955, cu Fred Astaire şi Leslie Caron, în regia lui Jean Negulesco). În zilele de sâmbătă, de la ora 20.00, telespectatorii pasionaţi de filmul documentar pot urmări două serii realizate de Ramon Gener, jurnalist şi solist de operă, care ne introduc în universul artei plastice şi al muzicii clasice: „Unora le place opera” („This is Opera”) şi „Unora le place arta” („This is Art”).



TVR INFO programează, sâmbăta seara, de la ora 21.00, „Secretele istoriei” („Secrets d'histoire”), un documentar în mai multe episoade, realizat de jurnalistul şi istoricul francez Stephane Bern, despre mari personalităţi care au marcat istoria lumii: Winston Churchill, regina Victoria a Regatului Unit, împărăteasa Elisabeta (Sisi) a Austriei.



Pentru fanii filmului românesc, Televiziunea Publică a pregătit un program care include producţii cinematografice cu distribuţii de excepţie: Dem Rădulescu, Toma Caragiu şi Jean Constantin în celebra serie a aventurilor cu „B.D" (TVR 2); Amza Pellea şi Ilarion Ciobanu în „Nemuritorii” (TVR 1, vineri, 1 decembrie, de la 17.30); Iurie Darie în „Dragoste la zero grade” (TVR 1, joi, 30 noiembrie, de la ora 18.00). „Aventurile isteţului Năică” - un băieţel de la ţară, care descoperă cu uimire şi naivitate natura din jur, iar apoi face o călătorie de neuitat la Bucureşti, în regia Elisabetei Bostan şi „Croaziera”, cu Tora Vasilescu, regia Mircea Daneliuc pot fi urmărite la TVR CULTURAL.



TVR va marca Revoluţia din Decembrie 1989, printr-un film tulburător - „Stare de fapt” (1996), cu Oana Pellea şi Răzvan Vasilescu, în regia lui Stere Gulea, transmis pe 17 decembrie, laTVR 2.



De asemenea, TVR CULTURAL va difuza în serile de joi, de la ora 22.00, filme cofinanţate de Televiziunea Română, ale căror personaje sunt dizidenţi persecutaţi în timpul regimului comunist: „Şi atunci, ce e libertatea?” (2020, regia Andrei Zincă), „Arest” (2019, regia Andrei Cohn) sau Luca (2020, regia Horaţiu Mălăele).



Programul complet, cu ore şi zile de difuzare, poate fi urmărit în timp real, pe site-ul www.tvr.ro, secţiunea „Program TV”.

