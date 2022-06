Un rapper a fost înjunghiat mortal la o petrecere în Londra

Hypo

Bărbatul nu a putut fi salvat și a fost declarat mort la fața locului. Autoritățile au lansat o anchetă pentru crimă și au solicitat persoanelor prezente care au văzut sau au filmat incidentul, să vină în sprjinul poliției. Până acum nu au fost făcute arestări.

Jackson este fostul iubit al cântăreţei Emeli Sande şi a mai colaborat cu DJ-ul jamaican Popcaan. Hypo a lansat mai multe piese de-a lungul anilor, printre care Flex On My X, First Night şi No L’s.

Rapperul şi actorul Genesis Elijah i-a adus un omagiu muzicianului scriind un mesaj pe Twitter: „Încă mai am înregistrări cu mine Hypes şi Dappy răcorindu-se la magazin pe care nu le-am scos niciodată. RIP Hypo.”

Familia victimei a fost informată, dar identificarea oficială încă nu a avut loc, au declarat poliţiştii.

