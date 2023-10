Un poliţist a fost filmat în timp ce agresa fizic şi verbal mai mulți copii de la o casă de tip familial din Giurgiu: "Dacă îți mai aud gura, te omor!"

În filmare e surprins un polițist care agresează fetele cazate acolo și le amenință: “Fir-aţi ale dracu de nesimţite! Nu mai face aşa la mine! Nu pui tu mâna pe mine! Băi, nu pui mâna tu pe mine! Uită-te la mine. Apoi, acesta se adresează altui minor, căreia îi spune: „Tu, dacă îţi mai aud o dată gura, te omor!”.

Imaginile sunt din luna aprilie a acestui an, iar omul legii este cercetat pentru faptele sale.

"Astăzi, 6 octombrie, conducerea IPJ Giurgiu a luat cunoştinţă cu privire la apariţia în spaţiul public a unei filmări în care un agent de poliţie al Biroului de Ordine Publică Giurgiu din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu agresează o persoană. În urma verificărilor efectuate a fost stabilit faptul că evenimentul s-a produs la data de 14 aprilie 2023, cu ocazia unei intervenţii într-un centru de tip familial aparţinând DGASPC Giurgiu, ocazie cu care au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, pentru încălcarea prevederilor Legii nr.61/1991 privind tulburarea ordinii şi liniştii publice prin producerea de zgomote", se arată într-un comunicat de presă transmis vineri de conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a făcut joi seara o vizită neanunțată la o casă familială din Giurgiu. Demnitarul a constatat că minorii trăiesc în tensiune și că mâncarea lasă de dorit.

Natalia Intotero, ministrul Familiei: “Am primit și eu, așa cum a fost văzut în spațiul public, acel filmuleț. Urmare a acestuia, am făcut o scrisoare către primul ministru Marcel Ciolacu și către ministrul Afacerilor Interne, prin care am solicitat trimiterea corpului de control la casa pe care eu am vizitat-o. I-am întrebat pe copii inclusiv dacă sunt mulțumiți de mâncare și mi-au arătat ceea ce li s-a pregătit pentru ieri seară. Chiar m-au îndemnat să gust și am gustat. Nu pot să spun că era ceva bun. (…) Am constatat că există o situație tensionată între cei care muncesc la acest centru și beneficiar, ceea ce se vedea și în imaginile respective. Într-adevăr anumite expresii nu își aveau locul”.

Copii ţinuti în tensiune, hrăniţi cu mâncare de proastă calitate şi care nu beneficiază de ajutorul de care au nevoie. Semnalul de alarmă este tras chiar de ministrul Familei după ce a făcut, joi, un control inopinat la o casă de tip familial din Giurgiu, în care locuiesc opt copii instituționalizați.

Cei care au făcut sesizarea la minister au fost vecinii, care s-au plâns de gălăgie în ultimele două săptămâni. În momentul în care a ajuns aici, Natalia Intotero s-a declarat nemulțumită de condițiile în care trăiesc copiii, de faptul că nu beneficiază, conform legii, de consiliere psihologică, dar și că mâncarea este foarte proastă. Ea a solicitat o anchetă la Autoritatea Națională pentru Respectarea Drepturilor Copiilor, care va face un control în perioada următoare.

Gheorghe Paraschiv, director DGASPC Giurgiu spune că centrul vizitat de ministrul Familiei are psiholog, dar mulți dintre beneficiari refuză ședințele de consiliere:

“În general, la noi e o situaţie mai atipică, aşa. Pentru că aceste controale sunt generate de nişte persoane care doresc destabilizarea acestei instiuţii. Sunt câteva beneficiare care în schimbul unor avantaje materiale acceptă să... beneficiarele sunt minore de la noi din căsuţă, acceptă să facă tot felul de sesizări după care revin si recunosc că lucrurile nu stau aşa. Centrul are psiholog şi beneficiază de consiliere în mod constant, dar mulţi dintre ei refuză. Avem foarte multe rapoarte de incident la această căsuţă, în sensul că fetele pleacă la şcoală şi vin a doua zi sau pleacă în învoire de două ore şi vin după cinci ore. Nu ştim unde se duc, nu vor să spună. Vin fel şi fel de personaje care se recomandă ca fiind rudele lor, dar nu sunt rude. Sesizăm poliţia. Poliţia e aproape zilnic acolo”.

