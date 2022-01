Un polițist a fost reținut 24 de ore după ce a provocat un accident și a refuzat testarea alcoolemiei. Zilele trecute, el fusese implicat și într-un scandal cu o prostituată

ACTUALIZARE Polițistul a fost reținut 24 de ore.

Agentul Mihai Nedelcu a mers singur astăzi la Parchetul din Râmnicu Sărat. A stat mai multe ore la audieri și a explicat de ce a refuzat să îi fie prelevate probe de sânge, după accidentul rutier pe care l-a provocat ieri seară, în comuna Topliceni.



Agentul a acroșat cu mașina personală un autoturism și un camion, ambele parcate pe marginea șoselei. Se pare că era băut sau drogat. Nu s-a putut stabili, pentru că polițistul a refuzat să fie testat.



CORNELIA STROE, purtător de cuvânt IPJ Buzău: În cauză s-a întocmit dosar penal pentru refuzarea sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Inspectoratul de Poliție se demilitează de astfel de comportamente.



Este al doilea dosar penal pentru agent. Primul i-a fost fost deschis zilele trecute, când a mers la o prostituată, îmbrăcat în uniformă și însoţit de un amic, de 19 ani, care a pretins că este şi el poliţist. După ce au întreţinut relaţii intime cu tânăra, au refuzat să plătească. A izbucnit un scandal și femeia a sunat la 112. Polițiștii veniți să aplaneze conflictul l-au testat pe agent și au aflat că era sub influența medicamentelor cu efect psihoactiv.



Avocat CRISTIAN ENE: Autorităţile sunt obligate să deschidă cercetare penală pentru cel puţin trei fapte, respectiv pentru: consumul de droguri, pentru o posibilă complicitate la uzurpare de calităţi oficiale în raport cu autorul, colegul său, prieten, care s-ar fi prezentat ca fiind poliţist, şi, cea de a treia situaţie, care e mai complicată, este aceea a refuzului de prelevare de probe biologice.



Agentul de 36 de ani a fost angajat la secția de poliție rurală din Pardoşi, în 2016, încadrat din sursă externă. A mai fost implicat într-un accident rutier, în 2018, în județul Vrancea. Cercetarea penală s-a făcut in rem. Agentul de poliție este căsătorit și are doi copii.

