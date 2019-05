Un pahar de cafea cu marca unei rețele internaționale a fost uitat în cadru în “Urzeala Tronurilor”

Un pahar de cafea fost uitat în cadru în “Urzeala Tronurilor”

În episodul „The Last of the Starks”, penultimul din seria „Game of Thrones”, personajele sărbătoreau eroismul Aryei Stark din timpul luptei de la Winterfell când, în planul secund poate fi văzută Daenerys Targaryen cu un pahar de carton în față.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată că paharul uitat pe masă în scena cu aer medieval are logo-ul unei rețele contemporane de cafenele.

Sezonul al optulea din "Urzeala Tronurilor" a debutat duminică seară, în SUA, cu episodul „Winterfell”, primul dintre cele şase ale seriei finale.

Încă de la lansare, în 2011, „Urzeala Tronurilor” a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".

