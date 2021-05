Un om lovit de Covid-19 face apel la vaccinare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Virusul SARS-CoV-2 i-a răpit soţia creatorului de instrumente muzicale din Reghin, Csaba Kalas, în timp ce el însuşi lupta cu moartea pe patul de spital, anul trecut. După mai multe luni, lutierul şi-a îngropat şi mama, şi tatăl, şi socrul, răpuşi de complicaţiile bolii COVID. Atunci nu aveau vaccin ca să se apere. Deşi fusese puternic şi sănătos înainte de pandemie, bărbatul de 50 de ani a rămas cu plămânii afectaţi serios de virus.

„Mulţumesc, Doamne, că am supravieţuit! A trecut glonţul pe lângă mine. Acum văd altfel viaţa. Merită viaţa trăită. Şi merită să luptăm. Şi acum, referitor la vaccin, avem posibilitatea asta. Că ce va fi din cauza... OK. Ce dă Domnul. Oamenii simpli sunt bulversaţi. O, Doamne, ce să fac? Iei vaccinul? Simplu. Supravieţuieşti. OK, este o febră 37-38. E nimic faţă de când ai 42. Da, OK, transpiri, dar e nimic faţă de când transpiri de şase ori pe noapte fiind silit să schimbi pijamaua. OK, te simţi rău două zile, dar e nimic când te simţi rău trei săptămâni. Luaţi negativismele şi aruncaţi-le naibii! Poţi să ai comoţie cerebrală şi dacă nu faci vaccinul. Poţi să faci stop cardiac şi dacă nu faci vaccinul. Sunt în grupul celor care ştim ce puteţi suferi voi dacă ajungeţi ca noi. Voi încă nu ştiţi. Şi daţi cu presupusul că vaccinul aşa şi vaccinul aşa. Nu, oameni buni, aveţi ceva în mână care vă poate proteja”, spune Kalas Csaba.

Lutierul din Reghin s-a înscris printre primii la vaccinare, ca să nu mai retrăiască iadul COVID. Şi îi felicită pe toţi cunoscuţîi care se vaccinează şi astfel îi protejează şi pe cei mai vulnerabili.

„Chiar şi azi în magazin am vorbit cu cineva care mi-a spus: să ştii că m-am înscris pentru vaccin. Bravo ţie! Bravo ţie şi te felicit că nu te iei după negativisme. Împreună suntem în problema asta mare. Duşmanul, virusul, când îşi încarcă arma şi trimite glonţul, ne poate atinge şi pe mine, şi pe tine şi pe celălalt, dar dacă suntem împreună, poate ajunge să nu mai poată să tragă. Oricine poate să ia acest nemernic virus. Hai să ne apărăm! Doamne, ajută-ne să fie bine!”, a mai spus lutierul.

