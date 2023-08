Un ofiţer de poliţie pensionat a deschis focul într-un bar din California și a ucis trei oameni

"Confirmăm că patru persoane au murit la faţa locului, între care atacatorul. Şase persoane au fost transportate la spital, între care cinci cu răni provocate de gloanţe", a indicat biroul şerifului din comitatul Orange pe platforma X (fostă Twitter).

At least 3 dead and multiple wounded after mass shooting at California biker bar, police say https://t.co/HBLxwqT8Wy