Acum două zile, într-un autobuz de pe linia 601 din Capitală, un șofer a închis ușile fără să se aisgure și a prins între ele un copil de un an aflat în cărucior, pe care tatăl său încerca să-l urce în vehicul.

"Eu urcam căruciorul în autobuz când şoferul a închis uşile peste cărucior când acesta era chiar la jumătate. El îşi luase piciorul de pe frână, pentru că am văzut că s-au stins becurile de la frâne, am strigat tare, şi le-a deschis, după care am reuşit să urc într-un final", povestește tatăl.

Conducerea RATB a anunțat că șoferul a fost identificat și va fi cercetat disciplinar.

"Nu tolerăm astfel de comportamente. Într-adevăr, sunt datorate unui cumul de factori, dar aici, marja de eroare în astfel de cazuri cu copii trebuie să fie zero", a declarat Adrian Sorin Mihail, directorul RATB.

Este al doilea incident grav petrecut în ultima luna in mijloace de transport ale RATB. În urmă cu două săptămâni, un copil a rămas în stația de tramvai în timp ce bunicul său nu a apucat să coboare. Și tot din cauză că vatmanul s-a grăbit să închidă ușile fără să se asigure. Și atunci, regia de transport a anunțat că angajatul este cercetat disciplinar.

