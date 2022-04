Un nou ultimatum al Rusiei în Mariupol: luptătorii de la fabrica Azovstal, somați să predea armele

Ministerul rus al apărării a emis o declarație prin care cere capitularea, scrie corespondenta Sky News.

„Toți cei care depun armele au garantat că vor rămâne în viață”, a anunțat ministerul apărării într-un mesaj, cerând trupelor să se retragă din fabrica de oțel între orele 14.00 și 16.00, ora Moscovei, „fără excepție, fără arme și fără muniție”, scrie The Guardian.

Chronology for Ukrainian forces to leave Mariupol steelworks proposed by Russia:

- From midday offer to cease hostilities

- From 1pm communication established between & sides

- From 1:30pm ceasefire to be declared

- raise red flag, white

- From 2-4pm exit of forces