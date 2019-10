Condițiile UDMR pentru viitorul guvern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE "Noi credem că sunt șanse serioase, bune, ca să treacă acest guvern, în săptămânile care urmează, săptămâna viitoare, sau peste două săptămâni, dar trebuie să așteptăm să vină premierul desemnat cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor în fața Parlamentului, ceea ce se va întâmpla în această săptămână, în termenul de 10 zile de la desemnarea domnului Ludovic Orban de către președintele Iohannis", a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

"Noi am spus că credem că este necesar un acord scris, am și lăsat un text la colegii liberali, un text care conține toate elementele pe care vi le-am prezentat și nu mai mult decât atât, un text de o pagină și jumătate, două pagini maximum, pentru această perioadă 2019 - 2020. Noi, de fiecare dată când am susținut un guvern minoritar sau majoritar, dar am avut o colaborare parlamentară, de fiecare dată am făcut pe baza unui acord scris, acord semnat", a adăugat președintele formațiunii.

ACTUALIZARE Președintele USR, Dan Barna, a anunțat că îi va solicita premierului desemnat o listă cu echipa guvernamentală a noului cabinet. Liderul USR a adăugat că marți va discuta cu președintele PNL despre alternativele pe care le va prezenta acesta, având în vedere că nu mai există majoritate parlamentară.

"Sunt mai multe variante, asumarea răspunderii pe niște proiecte de lege (...), mai sunt elemente legate de Secția Specială, legate de legile justiției, chestiunea cu pensionarea anticipată a magistraților. Am văzut ieri că nu există majoritate, astăzi vom discuta concret despre ce alternative va prezenta premierul. De asemenea, am vrea să vedem și voi solicita premierului o listă a cabinetului la care s-a gândit", a declarat Dan Barna la RFI, citat de Mediafax.

Liderul USR a adăugat că, în cazul în care Ludovic Orban își asumă răspunderea pentru "Fără Penali", alegerea primarilor în două tururi și abrogarea recursului compensator, atunci va susține fără probleme noul executiv.

ACTUALIZARE "A fost o întâlnire scurtă, de un minut", a subliniat Eugen Tomac, președintele PMP. Premierul desemnat i-a informat pe reprezentanții Partidului Mișcarea Populară că va prezenta un guvern monocolor.

Tomac a remarcat că "partenerii de ieri ai lui Dragnea" au condiționat prezența PMP-ului în guvern. "Nu este nicio problemă pentru noi", a declarat liderul formațiunii.

Eugen Tomac: "Pentru noi, lucrurile sunt clare. Tăriceanu, Hunor și Ponta fac programul de guvernare actual. Este în regulă, nu este nicio problemă, noi am fost un partid de opoziție timp de 3 ani de zile în Parlament împotriva PSD, alături de USR și PNL. Pentru noi lucrurile sunt destul de limpezi și de clare la ora actuală".

Urmează convocarea Colegiului național pentru discutarea poziției partidului față de învestirea noului cabinet.

Ludovic Orban a subliniat în discuția cu PMP că nu va da ordonanță de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi și nici nu va înființa un minister pentru relația cu Republica Moldova, așa cum solicitase formațiunea condusă de Eugen Tomac.

"PMP a spus foarte clar că cere ca viitorul cabinet să aibă un minister pentru relaţia cu Republica Moldova. Am spus-o şi la consultările cu preşedintele, am spus-o şi în discuţia înainte de moţiune cu premierul actual desemnat, am spus-o şi la întâlnirea de săptămâna trecută. Am înţeles că nu vrea să înfiinţeze un nou minister, este în regulă, este punctul de vedere al premierului desemnat, am înţeles că nu vrea să dea o ordonanţă de urgenţă cu privire la alegerea primarului în două tururi, este de asemenea punctul de vedere al domniilor lor. Pentru noi erau subiecte extrem de importante, dar faptul că Tăriceanu, care a stat şi l-a ţinut de braţ 3 ani de zile pe Dragnea, faptul că Hunor a stat în aceeaşi împrejurare - de Ponta ştim foarte bine care sunt convingerile, nu ne surprinde nimic - reuşesc să îi traseze PNL-ului agenda este problema dumnealor, eu am obligaţia să merg către partid", a afirmat Tomac, citat de Agerpres.

ACTUALIZARE Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a subliniat marți dimineață că a doua întâlnire oficială "în formație completă" cu premierul desemnat, Ludovic Orban, a permis finalizarea discuțiilor pe documentul prezentat la întâlnirea precedentă, document care conține 12 condiții.

"Am căzut de acord asupra tuturor", a declarat Tăriceanu, precizând că este vorba și despre formula guvernului, monocolor, și despre zona economică, unde s-a convenit că este nevoie de un fond de investiții care să finanțeze proiecte importante.

"Concluzia ca atare este că, împreună cu colegii mei, ne vom rezenta în fața Biroului politic executiv al ALDE, unde vom susține ca Biroul să dea votul în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea noului guvern", a declarat Călin Popescu Tăriceanu."Discuțiile de astăzi au fost clarificatoare", a reiterat el.

Condiționalitățile vor fi prevăzute și într-un acord scris.

ALDE are în acest moment 25 de parlamentari. Luni s-a anunțat în Camera Deputaților reconstituirea grupului ALDE. Se încearcă același lucru și la Senat, a confirmat Călin Popescu Tăriceanu.

