Un nou transfer la FCSB! Fostul atacant al lui Hermannstadt, Juvhel Tsoumou, a semnat cu vicecampioana României

Atacantul congolez, născut pe 27 decembrie 1990, s-a pregătit alături de roș-albaștri în ultima săptămână și va purta tricoul cu numărul 49.

Fostul jucător al lui Hermannstadt are ambiţii mari şi îşi doreşte să evolueze cu succes la noua sa echipă.

”Sunt foarte fericit pentru că am semnat cu cel mai mare club din România. Știam echipa încă de pe vremea când evoluam în Bundesliga și sper să am mult succes alături de echipă și să câștigăm cât mai multe trofee. Mulțumesc mult conducerii clubului pentru încrederea pe care am primit-o și, de asemenea, îi mulțumesc mult agentului meu, care mereu a crezut în mine”, a declarat Juvhel Tsoumou, în exclusivitate pentru fcsb.ro.