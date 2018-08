Un nou summit al celor două Corei, anunţat pentru septembrie, la Phenian

Cele două părţi nu au reuşit încă să stabilească data pentru următorul summit

"Am convenit să organizăm un summit intercoreean până la sfârşitul lunii septembrie, la Phenian", au declarat cele două părţi într-un comunicat de presă comun, difuzat după această întâlnire de la Panmunjom, situat la frontiera dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord.



"De asemenea, am examinat stadiul punerii în aplicare a declaraţiei de la Panmunjom şi am discutat într-o manieră sinceră probleme legate de aplicarea sa mai activă", se mai spune în textul care se referă la acordul obţinut la summitul intercoreean din 27 aprilie.



O vizită a preşedintelui sud-coreean Moon Jae-in la Phenian ar fi prima deplasare a unui şef de stat sud-coreean în Coreea de Nord în mai mult de un deceniu, notează AFP.



Potrivit Yonhap, dacă va avea loc, acesta va fi al treilea summit bilateral între preşedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, şi liderul nord-coreean Kim Jong-un, după întâlnirile la vârf din aprilie şi mai.

