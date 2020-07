Record de îmbolnăviri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În 26 februarie, România înregistra primul caz de coronavirus. Au trecut 132 de zile, cu stare de urgență și alertă. După ce situația părea sub control, în ultimele zile am asistat la explozie a cazurilor. Astăzi am înregistrat recordul absolut: 614 persoane nou diagnosticate, cu 59 mai multe decât ieri.

Zona roșie cuprinde Bucureștiul, unde s-a trecut de pragul de 70 de îmbolnăviri, și județul Dâmbovița cu nu mai puțin de 66 de cazuri noi. Situația se înrăutățește și în Argeș, Brașov și Buzău. Doar în Tulcea și Sălaj nu s-au mai raportat îmbolnăviri. Avem și un nou record de pacienți la terapie intensivă, 240. Practic, la un număr comparabil de testări, avem un număr aproape dublu de îmbolnăviri față de cel de la instituirea stării de alertă.

Premierul Ludovic Orban a anunțat prioritate zero pentru controale și sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile.

Șeful statului a reînnoit apelurile la solidaritate și responsabilitate.

Apelul nu i-a impresionat pe cei din opoziție.

Președintele Iohannis a trimis în parlament informări cu privire la cele doua stări de urgență de până acum, însoțite de propuneri pentru îmbunătățirea răspunsului la cazuri de situații speciale. Printre acestea, măsuri de informare corectă a populației și de pregătire pentru orice scenariu a anului școlar.

