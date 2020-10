Record de îmbolnăviri în 24 de ore EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

România a depășit pragul de 3.500 de infectări cu noul coronavirus. Au fost raportate 3.517 cazuri noi, cu 331 mai multe decât vineri și cu aproape 1.400 mai multe decât la începutul săptămânii. Premierul Ludovic Orban a anunțat, după o vizita la DSP București, că procedurile vor fi îmbunătățite.

Medicii de familie ar putea primi sarcina să urmărească pacienții cu forme ușoare de COVID, se vor suplimenta gărzile și se caută soluții pentru anchete epidemiologice mai rapide.

"Am discutat cu domnul ministru Tătaru. Căutăm inclusiv o soluţie de a găsi o posibilitate de motivare a medicilor de familie pentru implicarea în anumite... Am să vă dau un exemplu. Nu pot medicii din spital, care au cazurile persoanelor ce sunt internate în spital, care fie sunt în ATI, fie sunt în alte secţii, dar au forme de manifestare - e foarte greu să urmărească starea de sănătate şi evoluţia bolii pentru pacienţii cu forme uşoare. Şi atunci trebuie să existe o evaluare a evoluţiei stării de sănătate, inclusiv vindecarea sau apariţia unor simptome noi, care să nu necesite un telefon la urgenţe, la 112. Şi aici eu cred că medicii de familie - mai ales că orice cetăţean are un medic de familie - am convingerea că medicul de familie poate fi implicat şi, evident, trebuie răsplătit, în baza legislaţiei privitoare la COVID-19, trebuie răsplătit pentru activităţile pe care le desfăşoară în relaţia cu pacienţii lor care sunt pozitivi", a afirmat premierul Ludovic Orban la finalul unei vizite efectuate la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.

La terapie intensivă sunt acum 629 de bolnavi, cu 21 mai mulți decât la începutul săptămânii.

Bucureștiul rămâne campion la infectări: sunt 564 de cazuri noi. Tot mai multe județe trec pragul de 150 de infectări în 24 de ore, printre care Iași, Prahova, Sibiu.

Autoritățile încep să urmărească mai atent coeficientul de infectări la 14 zile, care înseamnă impunerea unor restricții. București, județele Alba și Vâlcea se apropie de 3 la mia de locuitori, procent de la care, potrivit reglementărilor, în școli se fac doar cursuri online și se poate institui carantina.

Sâmbătă au fost raportate și 59 de decese, mai bine de jumătate în rândul persoanelor de peste 70 de ani. Toate persoanele ucise de coronavirus aveau și alte afecțiuni. Într-un singur caz nu au existat comorbidități.

