Un nou recensământ în China, cea mai populată țară din lume

China, cea mai populată țară din lume

Peste şapte milioane de persoane angajate în realizarea recensământului au început duminică să meargă din uşă în uşă pentru a aduna informaţii, care variază de la date despre deţinerea de maşini sau despre eventuali membri de familie care se află în Hong Kong sau Taiwan. Autorităţile vor publica în aprilie rezultatul recensământului.



Faţă de recensământul din 2010, operatorii nu mai folosesc acum hârtie şi pix, ci au asupra lor smartphone-uri şi tablete. Acest lucru ar putea spori acurateţea colectării datelor, dar nu va scurta perioada de desfăşurare a recensământului, care va dura peste o lună, urmând să se încheie la 10 decembrie. Recensământul din 2010 s-a desfăşurat numai pe parcursul a zece zile.



Numărul întrebărilor a crescut de la 18 la 19. De asemenea, 10% din populaţie va fi selectată ulterior să răspund la 48 de întrebări dintr-un alt doilea chestionar, faţă de 45 data trecută.



Numărul cărţii de identitate va fi înregistrat pentru prima dată, astfel că informaţiile colectate vor fi verificate electronic cu ajutorul bazelor de date cu persoane identificate. Oficialii au spus că detaliile din cartea de identitate vor fi comparate cu datele din bazele poliţiei, serviciilor de sănătate şi alte autorităţi pentru a garanta acurateţea. Oficialii au oferit garanţii că informaţiile vor fi păstrate strict confidenţiale şi nu vor fi folosite pentru vreun alt scop.



În premieră, persoanele care vor fi intervievate vor trebui să dezvăluie dacă au membri de familie care sunt rezidenţi în Hong Kong, Macao şi Taiwan, sau au acum şi cetăţenie străină. Nu vor fi solicitate alte detalii despre respectivele rude.



În chestionarul suplimentar, respondenţii vor fi rugaţi să dezvăluie valoarea chiriei pe care o plătesc lunar. Limita de sus este de '10.000 de yuani sau mai mult' (1.495 de dolari). Este un nivel mai ridicat decât cea mai mare limită de la recensământul din 2010, când era de '3.000 de yuani sau mai mult', ceea ce reflectă majorarea semnificativă a valorii proprietăţii în ultimul deceniu în China, dar şi costul mai ridicat al vieţii.



Tot în al doilea chestionar, respondenţii vor fi rugaţi în premieră să spună dacă deţin maşini. În plus, ar urma să dezvăluie valoarea generală a tuturor maşinilor pe care le au, ceea ce evidenţiază creşterea averii personale în ultimii zece ani. Nu vor trebui să divulge însă informaţii despre alte bunuri, cum ar fi numărul de proprietăţi deţinute.



În trecut, chinezii erau întrebaţi dacă deţin permise de rezidenţă urbane sau rurale, în conformitate cu un sistem de înregistrare a gospodăriilor vechi de decenii. La recensământul din acest an, ei vor fi întrebaţi doar dacă deţin drepturi de gestionare a unor terenuri rurale, ceea ce reflectă noua atenţia acordată de Beijing resurselor de pământ în zonele rurale şi felului în care sunt ele folosite.



Toate terenurile rurale sunt deţinute de colective locale, nu de stat. Agriculturii au dreptul să folosească terenul deţinut de colectivul lor local pe baza unor contracte pe termen lung şi pot subcontracta gestionarea terenurilor lor către alte persoane, dacă doresc acest lucru.



La recensământul din 2010, cetăţenii cu vârsta de cel puţin 60 de ani au fost întrebaţi şi despre starea lor generală de sănătate. În acest an, pentru prima dată, vor fi întrebaţi, în plus, şi despre situaţia lor de viaţă - dacă trăiesc singuri, cu un partener, cu copii sau într-un centru special. China se confruntă cu ceea ce experţi numesc o 'bombă cu ceas demografică', după decenii în care a impus politica unui singur copil, aceasta fiind în cele din urmă abandonată în 2016. În 2018, aproape o cincime dintre cetăţenii chinezi aveau cel puţin 60 de ani, ceea ce înseamnă 249 de milioane de persoane.

sursa agerpres

