Un nou pachet militar pentru Ucraina anunțat de Casa Albă. Jake Sullivan despre discuțiile privind posibile negocieri de pace: Nimic despre Ucraina fără Ucraina

Sullivan a subliniat că, în vizita de săptămâna trecută de la Kiev, a discutat cu președintele Volodimir Zelenski despre nevoile Ucrainei pentru a se putea apăra în fața rachetelor rusești și a dronelor iraniene.

Astăzi, Statele Unite au venit cu un nou pachet de ajutor defensiv în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina. Pachetul include sisteme de apărare aeriană Avenger și rachete Hawk.

"Urmărim acțiunile, nu doar vorbele", a declarat Sullivan referitor la anunțul Moscovei de retragere a trupelor din Herson. "Dacă se va întâmpla, înseamnă că în bătălia pentru Kiev, pentru Herson, ucrainenii au câștigat în fața unei forțe invadatoare", a declarat Sullivan. "Sigur, nu e finalul războiului", a adăugat el.

"SUA au văzut mișcări care concordă cu declarațiile făcute de Moscova. Vrem să vedem ce se întâmplă în zilele următoare pentru a vedea dacă rușii într-adevăr urmează ceea ce au declarat", a subliniat Jake Sullivan în răspunsurile către jurnaliști.

Consilierul pentru securitate națională a a dat asigurări că SUA vor continua să sprijine Ucraina în efortul ei de a se apăra în fața invaziei barbare.

"Nimic despre Ucraina fără Ucraina", a reafirmat Jake Sullivan principiul enunțat și de președintele Joe Biden, referindu-se la articolele de presă care au reliefat că Washingtonul îndeamnă Kievul să țină deschise ușile negocierilor cu Moscova.

"Nu am să vă ofer nimic astăzi despre posibilitatea sau proximitatea unor negocieri. Atenția se concentrează pe ajutarea Ucrainei", a declarat Jake Sullivan.

Potrivit lui, SUA nu pune sub presiune Ucraina, nu insistă asupra unor negocieri, ci sprijină cu asistență militară țara invadată de ruși.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de mulțumire președintelui SUA și poporului american.

Thank you @POTUS & friendly people for showing solidarity once again - an aid package including Avenger air defense systems & missiles for Hawk air defense systems. Together we're building an air shield to protect civilians. We're bringing victory over the aggressor closer!