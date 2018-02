Nou centru de transfuzii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul Sănătății a declarat că urmează să intre în țară, la începutul lunii martie, 200 de fiole dintr-un produs cu administrare subcutanată pentru copii.

„Am fost ieri la centrul de transfuzii, am discutat situația de acolo. Este vorba despre construirea unui nou centru. Există un teren alocat de primărie, printr-o hotărâre de consiliu general, dar care nu a fost materializată într-o hotărâre de guvern, pe care urmează să o promovăm noi. Am găsit câteva surse posibile de finanțare pentru construcție. Costul, estimat la 3.500.000 de euro” a declarat Sorina Pintea.

ŞTIRILE ZILEI