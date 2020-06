Un nor de praf saharian, încărcat cu materii extrem de nocive pentru sănătatea umană, a întunecat orizontul în Cuba

Un nor de praf saharian de mari dimensiuni, care va acoperi Cuba până vineri, a întunecat miercuri cerul albastru deasupra insulei, determinând o creştere abruptă a temperaturii şi riscând să provoace afecţiuni respiratorii în ţara care a anunţat recent că pandemia de coronavirus se află sub control, informează AFP.

Cuba, nor de praf saharian

Potrivit Institutului de Meteorologie, o temperatură de de 37,4 grade, un record pentru această perioadă a anului, a fost înregistrată în provincia estică Guantanamo, unde este situată celebra bază navală americană cu acelaşi nume.



Norul a acoperit deja alte insule sau zone din Caraibe, printre acestea numărându-se Jamaica, Puerto Rico şi Republica Dominicană şi a început să invadeze cerul în estul Cubei. În Havana, prezenţa norului de praf va fi simţită în special joi şi vineri, potrivit specialiştilor.



Se observă ''zone cu praf din Sahara deasupra capitalei cubaneze'', a notat pe Facebook meteorologul cubanez José Rubiera, precizând că joi dimineaţă ''va fi cea mai mare concentraţie''.



Fenomenul este cauzat de o masă de aer cald şi uscat, care conduce la creşterea temperaturilor şi blochează totodată formarea ciclonilor tropicali.



Creaţi de furtuni de nisip şi praf saharian, aceşti nori călătoresc în Caraibe purtaţi de vânt. Acesta este un fenomen normal în acest sezon, însă, anul acesta, concentraţia de praf este ''cu mult peste normal'', a precizat Rubiera.



"Doctor Olga Mayol, de la Universitatea din Puerto Rico, o insulă puternic afectată de acest nor de praf, estimează că anul acesta intensitatea este cea mai mare din ultimii 50 sau 60 de ani", a spus el.



Acest lucru ''provoacă o deteriorare semnificativă a calităţii aerului'', a indicat omul de ştiinţă cubanez Eugenio Mojena, adăugând că acest nor este încărcat cu materii ''extrem de nocive pentru sănătatea umană'' şi pentru ''ecosistemele marine şi terestre''.



Acesta conţine ''minerale precum fier, calciu, fosfor, siliciu şi mercur, precum şi virusuri, bacterii, ciuperci, acarieni patogeni, stafilococi şi contaminanţi organici'', a adăugat Mojena.



Doctor Francisco Duran, şeful Departamentului de Epidemiologie din Ministerului Sănătăţii, a avertizat că acest nor ar putea ''agrava afecţiunile respiratorii şi alergice'' într-un moment în care insula tocmai a declarat că pandemia de coronavirus este sub control, cu un singur caz nou raportat miercuri, pentru un total de 2.318 cazuri din care 85 de decese.

sursa agerpres

