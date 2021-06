Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldoveană, a murit în urma prăbușirii unei clădiri în construcție din orașul belgian Anvers. Mai mulți muncitori au fost răniți, iar printre ei 5 români. Sunt și câțiva dispăruți, iar echipele de intervenție fac eforturi pentru a găsi eventuali supraviețuitori sub dărâmături.

Drama a avut loc într-un cartier din Anvers, unde au fost înălțate mai multe blocuri de locuințe.

Clădirea prăbușită era aproape gata și urma să fie sediul unei școli.

Martorii au povestit că partea superioară s-a prăbușit și, în cădere, a provocat dărâmarea schelelor de pe toată fațada.

Au murit cel puțin 4 muncitori, între ei și un român cu dublă cetățenie. De asemenea, printre răniți sunt și români.

"Potrivit informațiilor preliminare obținute de reprezentanții Ambasadei României la Bruxelles, la fața locului, printre persoanele rănite, au fost identificați și cinci cetățeni români. Răniții au fost transportați la unități medicale din zonă pentru a primi îngrijiri", a transmis Ministerul Afacerilor Externe. ​

Echipele de intervenție acționează non-stop pentru a găsi supraviețuitori sub dărâmături. Dar cu fiecare oră, șansele scad.

MARIE DE CLERQ, purtător de cuvânt al pompierilor: "La ora 01.00, azi-noapte, am avut un moment de liniște. Am oprit toate utilajele, să fie liniște deplină, să putem auzi dacă e cineva în viață sub dărâmături și face vreun zgomot, strigă după ajutor".

Philip, Regele belgienilor, a venit astăzi la Anvers, la locul tragediei. S-a interesat de mersul anchetei privind circumstanțele în care s-a prăbușit clădirea și a transmis condoleanțe familiilor decedaților, iar răniților le-a urat sănătate.

