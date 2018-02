Un politician elegant EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Lordul Bates şi-a cerut scuze pentru că a întârziat la dezbaterile din camera superioară a legislativului. Câteva ore mai târziu, acelaşi politician, care este şi ministru în guvernul condus de Theresa May, a cerut permisiunea să-şi prezinte demisia. Eleganţa sa a fost apreciată atât de şefa grupului laburist din Camera Lorzilor cât şi de premier. Amândouă i-au cerut să-şi păstreze mandatele şi să-şi continue activitatea politică.

“Domnilor, la plecarea din Cameră, vă rog să-mi permiteţi să-mi ofer cele mai sincere scuze baronesei Lister pentru lipsa mea de eleganţă, deoarece nu am fost aici pentru a-i răspunde la întrebarea privind o problemă foarte importantă. În aceşti cinci ani am avut privilegiul să răspund întrebărilor în numele Guvernului. Am crezut mereu că trebuie să oferim cele mai înalte standarde de politeţe şi respect şi să răspundem întrebărilor legitime ale legislativului. De aceea, îmi este ruşine pentru că am lipsit şi, în consecinţă, îmi voi înainte imediat demisia. Îmi cer scuze”, a declarat ministrul pentru Dezvoltare Internaţională, lordul Bates.

