Un ministru al administrației Trump și-a anunțat demisia

''Ţara noastră a trăit un eveniment traumatizant, total evitabil (...) care m-a tulburat atât de mult, încât nu pot să îl ignor'', a afirmat, potrivit unui comunicat, soţia liderului senatorilor republicani Mitch McConnell.



Elaine Chao este primul membru al cabinetului Donald Trump care şi-a anunţat demisia după violenţele comise miercuri, în incinta Capitoliului.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t