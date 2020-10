Un meci de totul sau nimic pentru pugilistul Viorel Simion. Joi, de la 21.30, pe TVR 1!

Viorel Simion luptă să revină în boxul mondial

După marile lupte ale lui Doroftei şi Bute, boxul profesionist revine la TVR. Viorel Simion, supranumit "Bombardierul din Carpaţi", se reinventează la 39 de ani şi încearcă să ajungă la gloria celor patru campioni mondiali români.

Lupta dură va avea loc pe 8 octombrie, în Palatul de Gheaţă, din Brovary, lângă Kiev, Ucraina.

Premiul cel mare pentru care se va bate românul este centura WBO International la categoria uşoară, victorie care îi poate deschide pugilistului român drumul spre titlul mondial.

"Am un meci important şi destul de greu, dar am muncit mult pentru asta. Urc două categorii peste ceea ce făceam eu, dar îmi convine, mă simt OK. Sper să şi fac o figură bună, să bat şi să vin cu centura acasă. L-am văzut pe ucrainean, tehnic nu cred că mă depăşeşte, sigur nu mă depăşeşte, dar ca forţă, da. Pentru că el vine de la 63,5 kg şi contează câteva grame în plus, dar câteva kilograme... Şi deşi meciul este la el acasă, sunt obişnuit, aşa cum am făcut meciuri frumoase şi în afară - şi în Anglia, şi în America - sper şi acesta să fie unul foarte frumos. Joi seară vă aştept la TVR 1 să mă susţineţi!", a declarat pugilistul Viorel Simion.

Se anunţă o revenire spectaculoasă în ring, după o absenţă de aproape 18 luni pentru Viorel Simion, medaliat cu bronz, ca amator, la Europene şi Mondiale şi participant la Jocurile Olimpice de la Atena. Reprezentantul nostru a deţinut la profesionişti titlul IBF International, la categoria pană, şi a adunat 25 de meciuri, din care a pierdut doar 3.

O victorie în faţa ucraineanului Denis Berincik l-ar aduce pe reprezentantul nostru în primii 5 la această categorie şi ar putea putea lupta în curând pentru titlul mondial.

Denis Berincik, un adverasar redutabil, este fost vicecampion olimpic şi mondial la amatori (la amatori a fost vicecampion mondial în 2011, în Azerbaidjan, şi vicecampion olimpic, în 2012, la Londra). La profesionişti este neînvins în 13 meciuri disputate. Din 2018, boxerul din ţara vecină deţine centura WBO International, după ce l-a învins pe filipinezul Cristobal Rosekie.

Gala de box K2 Promotions pentru titlul WBO International se vede aşadar joi seară, ora 21.30, în direct la TVR 1.

Până în prezent, doar patru români deţin titlul mondial la box profesionist: Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute şi Adrian Diaconu.

