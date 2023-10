Un incendiu a izbucnit la un depozit industrial din Croația. Reprezentanții pompierilor au afirmat că focul ar putea fi stins abia după câteva zile

Zeci de pompieri, dar și civili, au intervenit pentru stingerea flăcărilor uriașe.



Reprezentanții pompierilor au afirmat că incendiul ar putea fi stins abia după câteva zile, din cauza dimensiunilor mari ale depozitului, de câteva mii de metri pătrați.

Materialele de plastic au favorizat, de asemenea, întreținerea incendiului. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele izbucnirii flacărilor.

Locuitorii sunt rugați să închidă ferestrele și să rămână acasă, relatează presa locală. Incidentul a avut loc la fabrica Drava International din orașul Osijek, notează Nexta.

A massive fire is raging at a plastics factory in eastern #Croatia. Residents are asked to close their windows and stay at home, local media reports.



The incident occurred at the Drava International factory in the city of Osijek, where a large amount of plastic, stored in an… pic.twitter.com/1gawGkAzB2