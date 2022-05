Un înalt diplomat rus a demisionat de la ONU din cauza războiului din Ucraina: Niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea ca pe 24 februarie

Bondarev a criticat ministerul rus de externe – unde a lucrat timp de 20 de ani – pentru „nivelul în creștere al minciunilor și al lipsei de profesionalism”, a transmis organizația organul de supraveghere pentru drepturile omului UN Watch.

Declarația oficialului rus:

"În 20 de ani de carieră diplomatică am văzut multe schimbări în politica noastră externă, dar niciodată nu mi-a fost atât de rușine de țara mea ca pe 24 februarie anul acesta. Războiul agresiv lansat de Putin în Ucraina, și, de fapt, împotriva întregii lumii occidentale, nu e doar o crimă împotriva poporului ucrainean, dar, de asemenea, probabil este cea mai mare crimă împotriva poporului rus, cu litera Z punând capăt speranțelor și așteptărilor noastre pentru o societate liberă și prosperă. Cei care au conceput acest război își doresc un singur lucru – să rămână la putere pentru totdeauna, să trăiască în palate somptuoase și de prost gust, să navigheze pe iahturi comparabile ca tonaj și costuri cu întreaga marină rusă, bucurându-se de putere nelimitată și de imunitate totală. Pentru a realiza acest lucru, ei sunt dispuși să sacrifice oricâte vieți este nevoie. Mii de ruși și ucraineni au murit deja pentru asta."

Diplomatul a mai spus că munca sa la ministerul de externe a devenit pur și simplu catastrofală în ultimii ani, adăugând: "În loc de informații imparțiale, analize imparțiale și previziuni sobre, există clișee de propagandă în spiritul ziarelor sovietice din anii 1930. S-a construit un sistem care se înșală singur."

El l-a criticat în special pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, despre care a spus că a trecut de la un „intelectual profesionist și educat” la „o persoană care difuzează în mod constant declarații contradictorii și amenință lumea... cu arme nucleare”.

"Astăzi, Ministerul Afacerilor Externe nu este despre diplomație. Totul este despre război, minciuni și ură. Servește intereselor câtorva, foarte puțini oameni contribuind astfel la izolarea și degradarea în continuare a țării mele. Rusia nu mai are aliați și nu este nimeni de vină decât politica sa nesăbuită și prost concepută", a mai afirmat Bondarev.

El a încheiat spunând că nu mai poate lucra la Ministerul de Externe și „să ia parte la această nelegiuire sângeroasă și absolut inutilă”.

BREAKING: Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.



Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8