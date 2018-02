Un imobil a fost distrus de explozie în Leicester, Marea Britanie

Flăcări uriaşe se ridicau din resturile clădirii. Patru oameni au fost răniți.

Şase echipaje de pompieri au intervenit.

Poliţia a anunţat că este în curs o operaţiune de căutare şi salvare şi că primele informaţii arată că nu este vorba de un act de terorism, mai degrabă de o scurgere de gaz.

Pe Twitter, Poliția a făcut apel la cetățeni să evite zona.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.