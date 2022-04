Un fost vicepreședinte Gazprombank a fugit din Rusia ca să lupte alături de Ucraina

Igor Volobuev a mai declarat că moartea lui Vladislav Avaiev, fost prim-vicepreședinte al Gazprombank, a fost înscenată. Acesta a fost găsit mort, împușcat împreună cu soția și fiica de 13 ani, potrivit agenției Tass.

Igor Volobuyev, Vice President of Gazprombank, said that he left #Russia and joined #Kyiv Territorial Defense.



Igor Volobuyev has worked in the #Gazprom for 33 years.



He also stated that the death of Vladislav Avayev, former first vice-president of Gazprombank, was staged. pic.twitter.com/HfFwsoBmdm