Un fost angajat al lui Trump declară că acesta a ordonat mutarea cutiilor cu documente căutate de FBI la Mar-a-Lago

Mărturia acestui martor-cheie, coroborată cu înregistrări ale camerelor de supraveghere obţinute de Departamentul Justiţiei, reprezintă una din cele mai puternice dovezi privind obstrucţionarea justiţiei de către fostul preşedinte republican.



În 8 august, FBI a folosit un mandat judecătoresc pentru a percheziţiona reşedinţa din Florida a lui Trump, de unde a confiscat peste 11.000 de documente, inclusiv circa 100 marcate ca secrete.



Angajatul, care lucra la Mar-a-Lago, cooperează cu Departamentul Justiţiei şi a fost interogat de mai multe ori de agenţii federali, afirmă Washington Post, pe baza declaraţiilor unor persoane care cunosc situaţia.



Iniţial, martorul a susţinut că nu a umblat cu documente sensibile, dar în dialoguri ulterioare cu FBI a recunoscut că a mutat cutii, la cererea lui Trump, mai relatează ziarul.



Departamentul Justiţiei a refuzat să comenteze.



Un purtător de cuvânt al lui Trump a acuzat guvernul american, condus acum de preşedintele Joe Biden, că "a transformat organele legale în arme". Taylor Budowich a declarat pentru Washington Post că "tuturor celorlalţi preşedinţi li s-a acordat timp şi respect pentru administrarea documentelor, deoarece preşedintele deţine autoritatea supremă privind clasificarea înregistrărilor şi materialele care trebuie clasificate".



El a acuzat Departamentul Justiţiei că dezvăluie presei "informaţii înşelătoare şi false".



Ancheta privind documentele este doar una din multele probleme judiciare ale lui Trump, care ia în considerare posibilitatea de a candida din nou la preşedinţie în 2014.



Procurorul general al statului New York a deschis recent un proces civil în care îi acuză pe fostul şef al Casei Albe şi pe trei dintre copiii majori ai acestuia de fraudă şi fals în declaraţii la pregătirea declaraţiilor fiscale ale companiei imobiliare a familiei.



Organizaţia Trump urmează de asemenea să fie judecată începând din 24 octombrie sub acuzaţii de fraude fiscale în statul New York.



În statul Georgia, un mare juriu din comitatul Fulton anchetează eforturile lui Trump de a răsturna rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, când a fost învins de Biden.

