Singurul român din tribună a încurajat-o pe Halep în timpul meciului cu Begu, avantaj pe care Simona nu s-a ferit să-l recunoască.

Simona Halep: "L-am văzut și îl tot văd la turnee și îi mulțumesc pentru susținerea necondiționată. E plăcut că am avut, totuși, o persoană care a strigat și a venit și cu steagul".

Triumful la Roland Garros 2018 a făcut din Halep prima jucătoare din istorie căreia publicul i-a cântat imnul național, iar acum Simona nu ascunde dezavantajul absenței acestuia, chiar dacă de ziua ei i s-a cântat "La mulți ani!".

"E greu fără public, nu primim energia publicului mai deloc, dar e bine, totuși, că sunt câțiva oameni. Este mai greu atunci când e tribuna goală. Încercăm să ne adaptam și încercăm să vedem pozitivul, pentru că având șansa să jucam aici totuși este un mare plus pentru toată lumea", a subliniat Halep.

Darren Cahill este asul pe care Halep îl are în mânecă înaintea revanșei cu Anisimova, americanca în fața căreia a pierdut in sferturile de anul trecut de la Roland Garros, când antrenorul australian a luat un an pauză pentru a sta cu familia.

"Un meci pot să spun bun, chiar dacă am pierdut anul trecut. Am o șansă să fac mai bine de cum am făcut, să joc mai bine decât anul trecut. Cu siguranță o să fie greu, pentru că are un stil de joc destul de agresiv și destul de drept. Sper să joc bine, totul e în mâna mea și o să încerc să fac tot ce pot mai bine ca să îmi câștig șansa".

