Frumusețea locurilor sălbatice din țara noastră, tradițiile și oamenii l-au fascinat pe regizorul britanic Charlie Ottley. Autorul documentarului 'Wild Charpathia' a realizat a doua serie de documentare despre România. În producția "Flavours of Romania" prezintă regiuni și orașe din țara noastră. Prima oprire a fost la Timișoara

Documentarul Flavours of Romania vrea să arate lumii întregi ce are România mai special. Are 8 episoade, care se concentrează pe câte o zonă a țării, fiecare cu specificul, tradițiile, mâncărurile, istoria și oamenii ei.

Charlie Ottley, regizor: "Ceea ce am vrut să arătăm în această serie este că există locuri în ţară care merită Vizitate, celebrate şi protejate. Am reuşit să intrăm în profunzime, în spiritul românilor şi să vorbim despre mâncare, să celebrăm reţetele, cultura, muzica, natura şi geografia."

Vineri seara, în Piața Libertății din Timișoara, a fost proiectat episodul dedicat Banatului și Crișanei.

Regizorul britanic Charlie Ottley a început să cunoască România atunci când a filmat la primul său documentar, Wild Charpathia.

