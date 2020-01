Un cuplu de israelieni s-a înecat într-un ascensor dintr-o parcare subterană inundată după o ploaie torenţială

Înecați în lift. Arhivă

Rudele celor doi au acuzat autorităţile israeliene că au neglijat să repare sistemul de drenaj la clădirea rezidenţială din cartierul Hatikva, din sudul Tel Aviv.

Cuplul a fost identificat ca fiind Dean Shoshani şi Stav Harari, ambii în vârstă de 25 de ani, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Micky Rosenfeld.

Ascensorul a fost inundat în urma unei ploi extrem de abundente.

Micky Rosenfeld, purtătorul de cuvânt al poliţiei: 'Au coborât pentru a-şi scoate vehiculul din parcarea subterană care fusese inundată. Alţi locuitori au coborât pe scări, însă ei au luat liftul. Au rămas blocaţi şi nivelul apei a crescut rapid. Din păcate, au fost găsiţi morţi'.

Locatarii au declarat că au chemat poliţia şi pompierii de mai multe ori, însă au fost ignoraţi.

Când echipele de prim ajutor au sosit în cele din urmă, a fost prea târziu, au spus ei.

'Am fugit spre lift. Am bătut în uşă şi am strigat 'este cineva acolo?'. Şi el a răspuns: 'da! da!' şi a bătut înapoi', a spus un locuitor pentru Israel Army Radio. 'Am sunat de 16 ori (la poliţie, pompieri) şi mi-au închis telefonul. De 16 ori!', a spus el. 'A existat un moment în care nu i-am mai auzit şi am înţeles că s-au înecat', a precizat el.

Rosenfeld a spus că poliţia a trebuit să răspundă la 'sute de apeluri telefonice de urgenţă'.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat şocat şi a ordonat o reuniune de urgenţă duminică cu toţi cei responsabili 'pentru a asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla'.

