Un cunoscut fotojurnalist ucrainean a fost găsit mort. El a fost asasinat de militarii ruși

"Potrivit informaţiilor preliminare, Maxim Levi a fost asasinat cu două gloanţe trase din arme de mici dimensiuni de militari din forţele armate ruse", a anunţat institutul, care a citat Procuratura Generală de Stat.

Informaţia nu a putut fi verificată din alte surse, transmite Reuters.



Potrivit Institutului pentru Mass-Media din Ucraina, cadavrul lui Levin a fost descoperit în localitatea Huta Mezihirska, la nord de capitala Kiev. Reuters relatează că în zonă se înregistraseră bombardamente intense.



Max Levin, născut în 1981, a colaborat de-a lungul timpului cu presa ucraineană şi internaţională, printre care cu Reuters, BBC şi Associated Press.



La 13 martie, Levin a dispărut în aceeaşi zonă în care a şi fost găsit. El se deplasase la nord de Kiev pentru a relata despre fuga civililor din calea trupelor ruse.

Levin era însoţit de colegul său Oleksii Cernişov. Nici despre acesta nu mai există veşti din 13 martie.



Levin, a cărui moarte va fi anchetată de Procuratura districtului Vişgorod, lasă în urmă o soţie şi patru copii minori.

Ukrainian photojournalist Max Levin, our friend and colleague, was found dead April 1, killed by Russian forces near Kyiv. I knew Max, a father of 4, since we began covering the war in 2014. He was brave, talented, and dedicated to covering this story. I can’t believe he’s gone. pic.twitter.com/YelibinC7v