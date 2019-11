Student la 9 ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Laurent Simons lucrează de zor într-un laborator al Universității din Eindhoven, unde este ocupat cu un dispozitiv electronic. Micuțul belgian are doar 9 ani și este cel mai tânăr student al universității olandeze.

„Am făcut primul an de gimnaziu după care lucrurile au mers tot mai repede. Următorii 5 ani i-am făcut într-unul singur, şi am terminat şcoala primară în doar 2 ani. Liceul l-am făcut într-un an şi jumătate, ceea ce pentru mine a fost normal” - Laurent Simons.

Și tot așa, pe repede înainte, a ajuns pe băncile facultății unde nu a slăbit ritmul. Mintea îi merge brici și face un curs într-o săptămână, în timp ce studenții obișnuiți acoperă aceeași materie în 2 luni.

Laurent nu are o viață de student obișnuit, nu interacționează cu colegii mai mari și are materia și munca de laborator special croite pentru capacitatile lui. Robotica este pasiunea micuțului care are planuri mărețe.

„Ţelul meu este să prelungesc viaţa, mai exact să înlocuiesc părţi din oameni cu tehnologie, cum ar fi organe artificiale, braţe şi picioare robotice, lucruri de genul ăsta” - Laurent Simons.

Până atunci însă, Laurent are șansa să intre în istorie. Dacă totul decurge confrom planului, la începutul lunii decembrie va absolvi Universitatea din Eindhoven și la doar 9 ani va deveni cel mai tânăr licențiat din lume.

ŞTIRILE ZILEI