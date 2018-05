Un chinez cu picioarele amputate a cucerit vârful Everest

Vârful Everest, cucerit de un chinez cu picioarele amputate

Cea de-a cincea încercare a fost una reuşită pentru alpinistul chinez în vârstă de 69 de ani care a păşit la primele ore ale zilei de luni, cu ajutorul picioarelor protetice, pe vârful situat la 8.848 metri altitudine.



"A ajuns pe vârf în această dimineaţă împreună cu alţi şapte membri ai expediţiei sale", a confirmat Dawa Futi Sherpa din partea agenţiei organizatoare, Imagine Trek and Expedition.



Xia Boyu este prima persoană cu membrele amputate care a obţinut permisiunea de a escalada cel mai înalt vârf de pe Pământ după retragerea interdicţiei ce interzicea ascensiunile pe acest vârf montan pentru alpiniştii care au suferit o dublă amputaţie şi pentru nevăzători, instaurată anul trecut de autorităţile din Nepal. Măsura a fost în final anulată de instanţă în urma contestaţiilor formulate de organizaţiile pentru apărarea drepturilor persoanelor cu handicap care au considerat-o discriminatorie.



În 1975, Xia Boyu a făcut parte dintr-o echipă naţională a Chinei care a pornit în cucerirea Everestului, însă grupul s-a confruntat cu o furtună pe vârful muntelui. Fără oxigen şi expus la temperaturi polare, alpinistul a suferit degerături severe şi, în 1996, picioarele sale au fost amputate de sub genunchi după ce medicii l-au diagnosticat cu o formă de cancer de sânge.



Tenace, sexagenarul s-a întors la poalele Everestului în 2014, însă o avalanşă mortală, care i-a costat viaţa pe 16 şerpaşi, a pus capăt prematur escaladei.



Xia Boyu nu s-a resemnat şi a revenit anul următor. Însă, un cutremur violent produs în Nepal, care a ucis mii de persoane şi a condus la decesul a 22 de persoane aflate în tabăra de bază de pe Everest, a determinat încheierea expediţiei.



În ultima sa încercare, în 2016, condiţiile meteorologice nefavorabile l-au forţat pe alpinistul chinez să coboare, deşi se afla la doar 200 de metri de vârf.



În ciuda tuturor acestor eşecuri, bărbatul nu a renunţat.



"Escaladarea Everest este visul meu. Trebuie să-l realizez. În plus, este o provocare personală, o înfruntare a soartei", a explicat el luna trecută reporterilor AFP care l-au întâlnit în Kathmandu.



Singura persoană cu ambele picioarele amputate care a atins vârful Everest este Mark Inglis din Noua Zeelandă, care a realizat acest lucru în 2006.



Sute de alpinişti pornesc anual în expediţie pe Everest în timpul sezonului de primăvară, cel mai bun moment din an. În această scurtă fereastră de timp, temperaturile şi vântul sunt mai puţin agresive, iar şansele de succes sunt mai mari.



Duminică, primii alpinişti au ajuns pe vârf. În total, aproape 700 de persoane vor încerca să cucerească vârful Everest în următoarele săptămâni, precizează sursa citată.

agerpres.ro

ŞTIRILE ZILEI