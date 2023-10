Un cardiolog din Franţa, cu origini româneşti, are şanse să fie propus pentru Premiul Nobel în Medicină. Alain Cribier a salvat milioane de vieţi printr-o procedură de implantare a valvei aortice

Un cardiolog din Franţa, cu origini româneşti, are şanse să fie propus la premiul Nobel în Medicină. Alain Cribier a salvat milioane de vieţi printr-o procedură de implantare a valvei aortice care a crescut şansele de supravieţuire a pacienţilor şi care acum e folosită peste tot în lume. Colegii de breaslă de la noi din ţară vor să-l propună pentru premiul Nobel. Întors în România după 30 de ani, Alain Cribier a fost impresionat de evoluţia chirurgiei cardiovasculare de la noi, dar şi de cum s-a schimbat Bucureştiul.

În urmă cu 21 de ani, Alain Cribier realiza prima implantare transcateterică de valvă aortică din lume. Procedura presupune înlocuirea valvei aortice prin vasele de sânge.

Astăzi este profesor la Universitatea din Rouen şi şef al secţiei de cardiologie din spitalul universităţii. Cunoscut şi aplaudat la nivel mondial, medicul s-a născut în Franţa, dar a copilărit şi în România.

Alain Cribier: Am observat un progres în tratamentul bolilor cardiovasculare. Din ce în ce mai multe tehnici non chirurgicale sunt folosite pentru a ajuta pacienţi. Astăzi este posibil să salvezi viaţa pacienţilor sau să le îmbunătăţeşti viaţa fără operaţii dificile. A fost foarte interesant să văd că tehnica dezvoltată de mine în tratamentul stenozei aortice a fost prezentată la acest congres şi că este folosită zilnic, am fost foarte mândru de asta.

Alain Cribier s-a întors în România pentru un congres, unde colegii săi de breaslă au lansat o iniţiativă pentru a-l propune la Premiul Nobel în Medicină. Procedura sa a dus la o calitate mai bună a vieţii pentru milioane de pacienţi, iar pentru lumea medicală, descoperirile sale au produs o revoluţie, spun medicii.

Astfel că din România, vor pleca primele semnături şi primele apeluri către comunităţile medicale din toată lumea pentru a sprijini propunerea.

Claude Vasilic, chirurg cardiovascular şi toracic, membru al Academiei Franceze de Chirurgie: Foarte rar în istoria medicinei a existat o nouă paradigmă revoluționară care să salveze milioane de vieţi. Profesorul Cribier merită cu desăvârşire Nobelul pentru Medicină.

Procedura TAVI este folosită În stenoza aortică. De la primele simptome ale bolii, fără intervenţie, speranţa de viaţă este redusă la câţiva ani. Intervenţiile au o rată de succes mai mare de 95% şi se practica şi în centrele specializate din Romania.

