Un buzoian a găsit bijuterii vechi cu detectorul de metale și le-a donat statului, fără să ceară nicio recompensă

Un detector sună într-un anume fel, când undeva sub pământ se află un obiect metalic, preţios sau nu. Căutătorii pasionați îl folosesc de fiecare dată în expedițiile lor. Fănel Costache are atestat de căutător și cu multă răbdare a luat la periat toate colinele Buzăului. Iar îndârjirea i-a fost răsplătită.



Costache Fănel, căutător: Am săpat la 10 metri lângă un drum forestier și am avut surpriza să descopăr niște bijuterii de aur, sunt inele cu buclă care se prindeau în păr. Am considerat că trebuie donate autorităților, fără niciun fel de recompense.



Oricine găsește obiecte care pot fi valoaroase din punct de vedere arheologic și istoric trebuie să le declare în 72 de ore. Așa a făcut bărbatul care a descoperit aceste obiecte antice.



Constantin Cățoi, director Direcția Județeană de Cultură Buzău: Lucrul acesta e benefic pentru descoperirea patrimoniului cultural specific zonei noastre.



Monedele vor fi studiate de un numismat şi înregistrate apoi într-un catalog. Pasiunea căutătorilor de a scotoci pământul după comori are și o parte mai puţin apreciată de arheologi şi istorici. Locul în care ei sapă, din neştiinţă sau din grabă, poate fi distrus odată cu poveștile din spatele descoperirii.

Costache Daniel - director Muzeul Judeţean Buzău: Un set de descoperiri din obiecte din mai multe perioade istorice, descoperite în zona de deal a Buzăului cu detectorul de metale.



Căutătorii amatori dotați cu detectoare de metal care descoperă adevărate comori pot primi 30% din valoarea descoperirii. Dar Fănel Costache a decis să doneze bijuteriile și monedele descoperite.

