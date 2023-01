Un bloc sfârtecat în două, o tânără în stare de șoc, așezată pe o grămadă de moloz, așteptând un semn de viață. Imaginile dezastrului produs de ruși la Dnipro fac înconjurul lumii

Blocul distrus din Dnipro

Între 100 și 200 de persoane, din care 50 de copii. Sâmbătă după-amiază, când alarmele au început să sune, cu toții erau împreună în blocul din Dnipro.

Video from the site of Russian rocket strike in Dnipro.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/Uma1T7qS3O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

Acestea au fost datele preliminare de la care a început operațiunea de căutare și salvare.

Zeci de ambulanțe au format un lung șir pe drumul către blocul distrus de ruși.

Dozens of ambulances driving to the ruined building in Dnipro city.



There were 72 apartments in the ruined part of the building. According to registration records, 100-200 people could be in there (and about 50 children). This is the data rescuers use.



Rescue work continues. pic.twitter.com/vV31aC3yY8 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

La capătul acestui șir, sute de membri ai echipajelor de urgență și de civili începuseră febril să întoarcă mașinile răsturnate din apropiere pentru a face loc ambulanțelor și să îndepărteze bucățile de moloz.

Another video from Dnipro city. Local residents are coming to help dig through the debris and do what they can. pic.twitter.com/eMWmTZySuD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

În etajele din jur care rămăseseră precar în picioare apăreau luminile lanternelor unor telefoane mobile, suspendate deasupra marginilor de zid gata să cadă. Acolo erau oameni la care nu se putea încă ajunge.

Mai jos, pe grămada uriașă de moloz, la o înălțime considerabilă față de sol, lângă o cadă a unui apartament de la etajul 7, o tânără în stare de șoc privea în gol. Mai târziu a apărut confirmarea că părinții fetei erau prinși sub dărâmături. În vârstă de 23 de ani, Vasilisa își pierduse în toamnă iubitul care luptase pe front. Acum, frontul era acolo, în Dnipro.

A woman sitting in the ruins of her destroyed apartment on the 7th floor in Dnipro. She hid in the bathroom and survived by miracle.



The whole world needs to see this photo by Arsen Dzodzaev for Hromadske. pic.twitter.com/2aojxAA5X5 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

Rescuers are bringing a person down to safety from the building in Dnipro city ruined by a Russian rocket.



When that woman woke up this morning, she couldn't even have imagined the nightmare she would find herself in several hours later.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/xjiJy3ReVK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

"Încă sunt oameni în viață sub dărâmături, transmit SMS-uri și cer ajutor", a declarat viceprimarul din Dnipro, Mykhailo Lysenko.

There are still alive people under the rubble, they write SMS asking for help - Deputy Mayor of Dnipro Mykhailo Lysenko pic.twitter.com/2EkZcg4g2r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

În bezna care s-a așternut, copiii au dat și ei o mână de ajutor la adunarea resturilor.

even children help clean up the rubble in the Dnipro after the Russian attack pic.twitter.com/p8kdJWxpyc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

Duminică, salvatorii ucraineni descoperă miracole: o femeie este scoasă în viață de sub tonele de moloz.

"Ne uităm la aceste imagini și realizăm că puteam fi noi. Puteau fi cei dragi nouă", scrie Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, care a strâns un adevărat jurnal în imagini din diverse surse al ultimelor 18 ore.

A woman was rescued from the rubble in Dnipro. Alive!



We watch these images and realize it could have been us. It could have been our loved ones. All of us, millions of Ukrainians, can die from bombs at any moment. We live with that knowledge. pic.twitter.com/OJC0R4pgu3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 15, 2023

"Blestemați să fiți până la al șaptelea neam!" este strigătul unei mame al cărei fiu a murit în blocul distrus din Dnipro.

"De ce să îl ucideți? Obișnuiați să veniți aici, în orașul nostru. V-am primit ca pe oameni, ca pe rude. Ce i-ați făcut fiului meu? Nelegiuiților, vă blestem până la al șaptelea neam! Fiți blestemați, câinilor, toată viața voastră, de toți oamenii și de mine, blestemați de lacrimile tuturor mamelor! Fiți blestemați voi și toată țara voastră", le-a transmis femeia rușilor.

A woman curses Russians. It seems she lost her son in the attack. Her pain is unbelievable.



Please watch the video till the end (I know it's not the easiest one to watch). Look at the scale of destruction. And look at the number of people helping. pic.twitter.com/WTJsPlShLt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 14, 2023

"Îi vom găsi pe toți cei implicați în acest act de teroare. Vor da socoteală" este promisiunea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Eternal memory to all whose lives were taken by terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, rușii au folosit o rachetă Kh-22 (X-22) pentru distrugerea blocului din Dnipro.

Kh-22 a fost proiectată pentru a fi utilizată împotriva portavioanelor și a grupurilor de luptă de portavion, fie cu un focos convențional, fie nuclear.

Racheta a fost trasă folosind un bombardier cu rază lungă de acțiune Tu-22M3. A fost lansată din zona de lângă Kursk și Marea Azov.

"Forțele Armate ale Ucrainei nu au capacitatea de a doborî acest tip de rachete. De la începutul agresiunii militare a Rusiei, peste 210 rachete de acest tip au fost lansate pe teritoriul Ucrainei. Niciuna dintre ele nu a fost doborâtă de sistemele noastre de apărare", a transmis conducerea Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Potrivit bilanțului de la această oră, peste 20 de oameni au murit la Dnipro, iar 73 de civili au fost răniți, dintre care 40 sunt în stare gravă, la terapie intensivă.

În ziua atacului, Marea Britanie și Polonia au anunțat că vor trimite Ucrainei tancuri și artilerie autopropulsată.

Decizia celor două țări crește presiunea asupra Germaniei de a livra Kievului tancuri Leopard 2.

Într-o discuție care a avut loc înaintea unei întruniri parlamentare, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a povestit vineri cum, în timp ce se relaxa făcând jogging, a fost abordat de un bărbat care s-ar fi prezentat ca fiind polonez și care i-a mulțumit pentru că nu a lăsat guvernul de la Varșovia să îl "înnebunească" cu cererile pentru ajutarea Ucrainei, a relatat Spiegel.

ŞTIRILE ZILEI