Un bebeluș a murit sub ochii mamei minore, după ce s-a înecat cu lapte. Informații cu impact emoțional!

Caz cutremurător la Ploiești. Un bebeluș de numai două luni s-a înecat cu laptele regurgitat și a murit sub ochii mamei care este ea însăși un copil. Are doar 15 ani și mai are încă un copil, ambii cu un bărbat matur. Autoritățile știu despre situația familiei, însă despre bebeluș au aflat abia acum, după două luni de la naștere. Mama va intra într-un program de consiliere psihologică. Informații cu puternic impact emoțional!