Un bărbat din Botoşani a murit strivit de propria maşină

Accident la Hudeşti

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, Dorina Lupu, incidentul s-a întâmplat chiar la intrarea în gospodărie, bărbatul fiind găsit sub maşină de soţia lui, care a sunat după ajutor.



"La faţa locului au ajuns un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Darabani, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Victima a fost scoasă de sub autoturism de către pompieri şi preluată de echipajele medicale care au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, s-a constatat decesul", a afirmat Lupu.



Surse din Poliţie susţin că bărbatul ar fi coborât din maşină pentru a deschide poarta de la intrarea în curte, însă între timp autoturismul, care nu avea frâna de mână trasă, ar fi luat-o la vale. El a încercat să oprească maşina, dar a fost strivit sub greutatea acesteia.

