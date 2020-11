Bolnav de cancer, abandonat de ambulanță în stradă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Slăbit, înfrigurat, și cu o stare de sănătate precară, bărbatul de 59 de ani a fost lăsat de ambulanța spitalului județean într-o parcare. La 150 de metri de scara blocului. Apoi echipajul a pornit salvarea și a dispărut.

Elena Răducanu, soția bărbatului: Era cu bagajele lângă el, plângea şi cerea să meargă în casă pentru că îi era frig, era în pijama.

Ginerele bolnavului a ieșit să îl ajute. Dar și el se află într-o situație specială: toată familia, copilul, soţia însărcinată și el sunt în carantină după ce au intrat în contact cu o persoană care are covid 19.

Alexandru Geangu: N-am putut să-l iau, m-a chemat un vecin, care m-a ajutat să-l aduc în casă. A durat să-l aduc în casă aproape trei sferturi, dacă nu o oră. Pentru că din metru în metru el trebuia să stea jos că obosea foarte foarte des.

O vecină a filmat momentele chinuitoare în care bărbatul cu cancer era dus pe brațe spre apartamentul în care locuiește.

Alexandru Geangu: Nu am avut cu cine să vorbesc. Ei decât au deschis uşa, l-au dat jos şi au plecat. Dacă nu avea telefonul la el... A avut telefonul şi mi-a spus să cobor.

Elena Răducanu, soția: Mi s-a spus, prin telefon, am sunat asistenta de familie şi dânsa a luat legătura cu medicul de familie, şi mi-a spus în felul următor: prezentând simptomele care le are şi cum se prezintă, nu mai are decât câteva ore de trăit. Există un Dumnezeu! Ce fel de suflete au aceşti oameni de pe salvare?!

Bogdan Nica, manager SJU Ploiești: Sunt și niște erori ale angajaților spitalului. Am declanșat o anchetă ca să vedem de ce pacientul a fost lăsat în fața blocului. În mod normal, pacientul trebuia transferat pe secție de paleație sau pe secție de specialitate. De ce nu s-a întâmplat lucrul asta, vom afla sau familia.

Bărbatul bolnav de cancer este acasă, alături de familie.

Dar starea lui se tot degradează și nu primește un tratament care l-ar putea ajuta. I s-au administrat doar calmate după ce rudele au chemat ambulanța pentru a-i alina durerile.

