Un bărbat a întrerupt partida FC Copenhaga - Manchester United, din Liga Campionilor. Acesta a intrat pe teren cu un steag palestinian pe care scria "Opriți uciderea copiilor din Gaza! Să fim uniți!”

Persoana în cauză a sărit pe gazon din una din tribunele laterale ale arenei Parken din capitala daneză şi s-a plimbat pe teren aproximativ un minut, fluturând steagul palestinian, până când agenţii de securitate l-au reţinut şi l-au predat poliţiei. Pe steag era scris mesajul: "Opriți uciderea copiilor din Gaza! Să fim uniți!”.

Meciul a mai suferit două întreruperi în prima repriză, după ce doi spectatori au avut nevoie de îngrijiri medicale.

''Diavolii roşii'' au condus cu 2-0, prin ''dubla'' danezului Rasmus Hojlund (3, 28), dar totul s-a schimbat după eliminarea lui Marcus Rashford (42). Gazdele au reuşit să egaleze până la pauză, graţie golurilor înscrise de Mohamed Elyounoussi (45) şi Diogo Goncalves (45+9 - penalty), după un henţ comis de Harry Maguire.

United a mai avut o dată avantaj, în urma golului marcat de Bruno Fernandes (69 - penalty), dar FC Copenhaga a punctat de două ori pe final, prin Lukas Lerager (83) şi Roony Bardghji (87), obţinând victoria.

One of the people with the Palestinian flag in the match between Manchester United and Copenhagen:



“Stop the killing of children in Gaza. Let’s stand together!” pic.twitter.com/fCY2BgK3rY