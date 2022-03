Cei șapte membri ai echipajului de la bordul elicopterului au murit EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Am auzit două avioane trecând și făceau foarte urât. Am un frate surdomut și s-a trezit din pat când s-a auzit bubuitura aia. Și după aia încă trei pocnituri. Și elicopterul, ultimul, pe deasupra s-a dus, povestește o martoră.

A trecut un avion prima dată, după am auzit o explozie foarte mare. Eram în casă prima dată și după aceea am ieșit afară, când am auzit avionul, a spus o tânără.

O explozie a fost surprinsă de camerele de supraveghere a unei locuințe din zonă.

ACTUALIZARE Căpitanul Costinel Iosif Niță, pilotul avionului MiG-21 LanceR prăbuşit miercuri, 2 martie, în judeţul Constanța, şi-a pierdut viaţa, a transmis MApN.

Pilotul avea 31 de ani, era căsătorit şi nu avea copii.

Din anul 2014, îndeplinea funcţia de pilot în cadrul Escadrilei 861 Aviație Luptă în Baza 86 Aeriană de la Borcea. Acumulase peste 570 de ore de zbor, din care aproximativ 420 pe MiG-21 LanceR.

O comisie a Statului Major al Forţelor Aeriene și Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Constanța continuă cercetarea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Joi, în toate unităţile militare din țară și în cele dislocate în afara teritoriului național vor fi organizate ceremonii militare și religioase de comemorare pentru militarii căzuți la datorie.

Aeronava prăbușită în apropiere de localitatea Cogealac, într-o zonă nelocuită, făcea parte dintr-o formație de două avioane MiG-21 LanceR care executa misiuni de patrulare aeriană deasupra Dobrogei. Legătura radio a turnului de control cu aeronava prăbușită a fost pierdută la ora 20.00, iar la ora 20.03 a dispărut de pe radar, într-o zonă cuprinsă între localitățile Cogealac și Gura Dobrogei. Toate aeronavele de tipul celor implicate în catastrofele aviatice din seara zilei de 2 martie, MiG-21 LanceR, respectiv IAR 330 Puma, au fost consemnate la sol până la elucidarea cauzelor producerii prăbușirilor, a transmis ministerul.

ACTUALIZARE Exercițiul demonstrativ de Poliție Aeriană Întărită de la Mihail Kogalniceanu și Fetești care ar fi trebuit să se desfășoare joi, 3 martie, a fost anulat, din cauza celor două catastrofe aeriene, anunță MApN într-un comunicat.

ACTUALIZARE Operațiunile de căutare –salvare a pilotului aeronavei MiG 21 LanceR sunt încă în desfășurare, anunță MApN. Sunt surse care spun că pilotul s-ar fi catapultat.

ACTUALIZARE Joi, 3 martie, în toate unităţile militare din ţară şi în cele dislocate în afara teritoriului naţional vor fi organizate ceremonii militare şi religioase de comemorare pentru militarii căzuți la datorie, anunță MApN.

ACTUALIZARE Mesaj de condoleanțe din partea Şefului Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu: "Familia Armatei României este tristă. Şapte dintre ostaşii săi au plătit preţul suprem pe timpul îndeplinirii misiunii de salvare a unui camarad. Îmi exprim profundul regret pentru tragicul eveniment! Sunt alături de familiile îndurerate! Sinceră compasiune! Dumnezeu să-i odihnească!"

Și conducerea Statului Major al Forțelor Navale își exprimă profundul regret pentru pierderea camarazilor și transmite sincere condoleanțe familiilor îndurerate.

ACTUALIZARE Șapte militari au murit, miercuri seară, în urma părbușirii elicopterului IAR 330-Puma, aflat în misiune de căutare-salvare pentru aeronava MiG 21 LanceR. Pe lângă cei cinci membri ai echipajului comunicați inițial, urcaseră la bord și doi salvatori pe mare din cadrul Forțelor Navale Române, de la Divizionul 176 Nave Scafandri de Mare Adâncime.

Militarii aveau vârste între 27 și 53 de ani. Cinci dintre ei erau căsătoriți și aveau copii.

ACTUALIZARE Premierul Nicolae Ciucă a transmis mesaj de condoleanțe: “Sunt profund îndurerat de tragicul sfârșit al militarilor români care au pierit în această seară, în Dobrogea. Sunt alături de familiile îndoliate, cărora le transmit întreaga mea compasiune și condoleanțe pentru pierderea suferită. Vom păstra vie memoria celor căzuți în misiunile de apărare a României, care și-au pus datoria față de țară înaintea propriei vieți. Dumnezeu să îi aibă în paza Sa”!

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe: Îmi exprim profundul regret și deplina compasiune pentru pierderea vieții a șapte militari de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în urma prăbușirii unui elicopter IAR 330 Puma, în zona localității Gura Dobrogei, județul Constanța. Elicopterul executa o misiune de salvare-evacuare a unei aeronave MiG 21 LanceR, când a dispărut de pe radar. În această noapte tragică pentru aviația din România, gândurile mele se îndreaptă spre familiile îndoliate și greu încercate de această pierdere dramatică. Le transmit condoleanțe și multă putere în aceste clipe dureroase!

ACTUALIZARE. Ministrul Apărării Vasile Dîncu a confirmat moartea celor cinci membri ai echipajului elicopterului: "Astăzi este o zi tristă pentru familia Armatei Române. Cei cinci membri ai echipajului elicopterului IAR 330-Puma, aflat în misiune de căutare-salvare pentru aeronava MiG 21 LanceR, au fost găsiți decedați în zona localității Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom. Transmit condoleanțe familiilor îndurerate. Dumnezeu să îi odihnească în pace. În continuare se desfășoară misiuni de căutare a pilotului aeronavei MiG 21 LanceR".

ACTUALIZARE. Elicopterul IAR 330-Puma, decolat, miercuri, 2 martie, în jurul orei 20.21, în misiune de căutare-salvare a aeronavei Mig 21 LanceR, a pierdut legătura radio cu turnul de control și a dispărut de pe radar în jurul orei 20.44. Pilotul raportase condiții de vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la bază.

Ultima poziție cunoscută a elicopterului, care avea la bord un echipaj format din cinci militari, este zona localității Gura Dobrogei, la aproximativ 11 km de aerodrom. Nu se cunoaște starea echipajului sau a aeronavei. Și în acest caz s-au declanșat operațiunile de căutare-salvare.

ACTUALIZARE. Secția regională de poliție transporturi Constanța a fost informată despre faptul că două aeronave MIG au decolat de pe Aeroportul M. Kogălniceanu, pierzându-se legătura cu unul dintre avioane. IPJ CT a fost sesizat de participanți la trafic cu privire la faptul că au observat o explozie pe câmp, între localitățile Cogealac și Săcele. Au început operațiunile de căutare.

Aeronava decolase de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, în jurul orei 19.50.

Nu sunt date, la acest moment, despre starea pilotului și a aeronavei.

Au fost declanșate de urgență operațiunile de căutare-salvare. Un elicopter IAR-330 Puma a decolat de urgență spre zona posibilului impact, iar echipajele de intervenție ale ISU Dobrogea au pornit, de asemenea, spre această zonă.

