Un avion de pasageri s-a prăbușit în Iran, într-o zonă de munte

Un avion de linie Iranian s-a prăbuşit, duminică dimineaţă, în sud-vestul Iranului, în regiunea muntoasă Samirom. Erau 66 de oameni la bord: 60 de pasageri și 6 membri ai echipajului.

Aparatul de zbor, un ATR-72, asigura legătura între Teheran şi Yasuj, oraș din sud-vestul Iranului.

According to media the crashed aircraft is an ATR 72 from Iran Aseman Airlines.



In Flightradar24 database there are 6 ATR 72 aircraft that belong to Iran Aseman Airlines. All 6 have old transponders that can only be tracked with MLAT.